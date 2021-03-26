Çaykur çay destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? Geri sayım başladı

Çaykur çay destekleme ödemeleri, çay üreticilerinin odağında yer almaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan ödeme, üreticilerin hesaplarına yatırılacak. Peki, Çaykur çay destekleme ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler