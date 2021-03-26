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Haber Giriş: 26 Mart 2021 - 09:22 | 

Çaykur çay destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? Geri sayım başladı

Çaykur yaş çay destekleme ödemeleri için geri sayım başladı. Yaş çay üreticileri için her yıl hesaplara yatırılan yaş çay destekleme ödemeleri, bu yıl da hesaplarda yerini alacak. Peki, Çaykur çay destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, pek çok kişinin merakla araştırdığı o konu hakkında merak edilen detaylar

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Çaykur çay destekleme ödemeleri, çay üreticilerinin odağında yer almaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan ödeme, üreticilerin hesaplarına yatırılacak. Peki, Çaykur çay destekleme ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan Çaykur yaş çay ödemelerinin, 29 Mart Pazartesi günü itibariyle hesaplara geçeceği iddia edildi.

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Ödemelerle ilgili resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimizin içerisine eklenecektir.

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