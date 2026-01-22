×
Çay demlemek için yaptığı hata az kalsın öldürüyordu

#Çay#Adana#Benzin
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 14:53

Adana'da çay demlemek için yaktığı ateşi harlamak için benzin döken fırıncı Abit Yüksel (40), "Bir anda alev aldı. Olayda hiç panik yapmadım, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Allah yaktı, Allah söndürdü. Yanmaktan son anda kurtuldum" dedi.