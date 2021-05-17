Çay bahçeleri için hibe ödemesi ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çay bahçesi işletmecilerine 5 bin TL destek müjdesi!
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok esnaf grubuna destek müjdesi verdi. Birinci grupta yer alan Çay bahçesi işletmecileri bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin TL destek ödemesi alacak. Binlerce Çay bahçesi esnafı da söz konusu hibe ödemelerinin ayrıntılarını merak ediyor.
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Bir yıldan uzun süredir devam eden koronavirüs pandemisinden etkilenen İnternet kafeler için sevindiren haber Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan'ın açıklamasına göre; Çay bahçesi işletmecileri bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin TL hine ödemesi alacak. Şimdi söz konusu ödemelerin detayı merak konusu oldu. İşte, esnafa hibe ödemesinin ayrıntıları...
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Erdoğan'nın müjdelediği 5 bin TL hibe başvuruları için henüz tarih ve şartlar belli olmadı. Bu kapsamda resmi kurum ve kuruluşlardan açıklamalar geldikçe haberimizde detayları ile yer vereceğiz.