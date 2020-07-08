Çatı Katı Aşk’ın çok konuşulacak karakterleri....

Pelin Öztekin - Süheyla Durmaz (30) Celal ve Perihan’ın sesi güzel, enerjik, küçük dünyasında büyük hayalleri olan, renkli bir kişiliğe sahip olan büyük kızları.. En büyük hayali sevilen bir şarkıcı olmakmış ama babası uygun görmemiş…Bir sürü bestesi var ama kime göre neye göre bir şaheserdir tartışılır. En büyük kitlesi ev ahalisi.. İşportacılarda satılan karaoke mikrofonu değişmez aksesuarı.. Bazı geceler Süheyla’nın sürüklemesiyle bütün aile neşe içinde şarkılar türküler söyleyip karaoke yapar.. Arada kocasına kızınca ya da bir tartışma sırasında sesi duyulmayınca hemen mikrofonunu açar, duruma göre ekolu ekosuz çıkışlar yapar, aile içi anonslarda bulunur…Saadet hanım evin mutlak hakimi olabilir ama mutfağın hakimi odur…Annesi vaktini daha çok mantıcının mutfağında geçirdiğinden evin mutfağı ‘onun mutfağı’ olmuştur…Kalesi gördüğü mutfağını canı pahasına korumakta elinin lezzetine çok güvenmektedir…Evinde ve mutfağında görmek isteyeceği son şey Yasemin gibi bir gastronomi öğrencisidir…