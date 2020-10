“Çatı Katı Aşk” dizisinin Demir'i Yiğit Kirazcı: Aşık oldum, Arjantin'e gittim

2020 BANA PLAN YAPMAMAYI ÖĞRETTİ ◊ Şu an günlerinizin büyük bir kısmını setlerde geçiriyorsunuz. Set ortamını sevdiğinizi söylemiştiniz, hâlâ seviyor musunuz?

- Seviyorum gerçekten. Ekipçilik güzel hissettiriyor insana. Bir şeyler üretmek için beraber çalışan bir sürü insan. Şimdiki ekip de çok uyumlu, dolayısıyla güzel geçiyor.

◊ Sanırım 15 yılı aşkın süredir oyunculuk yapıyorsunuz. Oyuncu olmak istediğiniz yıllarda hayalini kurduğunuz gibi mi her şey? Bu hayali kuranlara, biraz gerçekleri anlatmak ister misiniz?

- Tam hayal ettiğim gibi diyemem. Kimseye ders verecek bir konumda değilim ama okumadan, ufkunu geliştirmeden ve çalışmadan kalıcı olamazsınız diye düşünüyorum. Her işte olduğu gibi emek vermeden bir yere kadar.

◊ Bir oyuncu olarak planlarınız nedir? Sizi bir günde iki sette birden çalıştıran motivasyon ne?

- Yok bir planım. Özellikle 2020 bana plan yapmamayı iyi öğretti. İşimi çok seviyorum, en büyük motivasyon rolün kendisi ve detaylandırma süreci.