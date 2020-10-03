“Çatı Katı Aşk” dizisinin Demir'i Yiğit Kirazcı: Aşık oldum, Arjantin'e gittim

26 YAŞINDAYDIM, ÂŞIKTIM DÜNYAYI GÖRMEK İSTİYORDUM ◊ Âşık olup Arjantin’e gitme kararı çok romantik ama bir yandan da herkesi geride bırakmak demek. Bu kararı nasıl aldınız? Bu deneyim dünyaya bakışınızı nasıl etkiledi?

- Herkesi geride bırakmak gibi bir şey düşünmedim hiç. 26 yaşındaydım, âşıktım ve dünyayı görmek istiyordum. Arjantin çok ferah bir memleket hem yüz ölçümü hem de insanların dünya görüşü açısından. Benim gördüğüm kimse birbiriyle yarışmıyordu. Rahat insanlar genel olarak. Daha sakin biri yaptı beni diyebilirim.

◊ Orada bir kaza geçirip geri dönmüşsünüz. O kaza olmasaydı, nasıl bir hayatınız olurdu, düşündünüz mü hiç?

- Orada attan düşüp sağ el bileğimi kırdım. Platin ve 7 tane çivi var bileğimde. Eğer bu başıma gelmeseydi, modellik yaparak dünyayı gezmek istiyordum. Ama burada kaldım ve 2 ay sonra “Mavi Kelebekler” dizisine başladım. Hayat ne istediyse öyle oldu o zaman için.