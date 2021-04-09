30 yılda değişmedi: En büyük hayalim bol bol tatlı yemek!
Aradan geçen 30 yıl bile onu değiştiremedi. Sonunda bunun sırrını da açıkladı.
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Sinemanın yıllara meydan okuyan yıldızlarından Catherine Zeta Jones, 51 yaşında ve iki çocuk annesi olmasın rağmen formunu nasıl koruduğunu anlattı. Jones, hala 20'i yaşlarındaki fiziğini korumayı başaran ünlülerden biri.
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Michael Douglas ile evli olan Catherine Zeta Jones, hayattaki en büyük hayalinin istediği kadar tatlı yemek olduğunu anlattı. Güzel oyuncu, "sadece temiz beslenme uyguladığını" belirterek "ilerleyen yaşını göz önüne alarak böyle yapmak zorunda olduğunu" ekledi.
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Catherine Zeta Jones, gerçekten yaşlandığı zaman ise canı ne kadar istiyorsa o kadar tatlı yemeyi hayal ettiğini de açıkladı. Wall Street Journal'a konuşan Zeta Jones "Gerçekten yaşlandığım zaman bir sürü vitamin almaya başlayacağım. Çünkü hayatımın geri kalanı için istediğim şey bol bol tatlı yemek" dedi.
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Daha önce New Beauty adlı dergiye konuşan Catherine Zeta Jones, hem kendisinin hem de kocası Michael Douglas'ın şöhretine rağmen, özel hayatını gözler önünde yaşamayı sevmediğini anlatmıştı. Galli oyuncu "Evde sadece Cath'im. Cath, evinde ailesiyel kanepeye yayılıp oturan bir insan. Herkes onu tanımaz. Evet, özel hayata önem veren bir insanım" diye konuştu.
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Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas, 2000 yılında evlendi. Çiftin Carys adında 17 yaşında bir kızı ve Dylan adında 20 yaşında bir oğlu bulunuyor.
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Michael Douglas, bir film gösteriminde tanıştığı Catherine Zeta Jones ile evlenmek için eski eyi Diandra Luker'dan boşanmıştı.
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23 yıllık evliliğini bitiren Douglas 45 milyon dolar tazminat ödedi. Ancak olay bununla bitmedi. Avusturyalı bir diplomatın kızı olan Diandra Luker, evli oluklarısırada çekilen ve başrolünü Douglas'ınoynadığı Douglas'ın Wall Street: Money Never Sleeps adlı filmiden de alacağı olduğunu ileri sürerek dava açtı. Michael Douglas tüm bu olaylar sırasında "Aslında evliliğimizi sekiz ya da 10 yıl öne bitirmeliydik"diye konuşmuştu.