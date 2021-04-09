30 yılda değişmedi: En büyük hayalim bol bol tatlı yemek!

23 yıllık evliliğini bitiren Douglas 45 milyon dolar tazminat ödedi. Ancak olay bununla bitmedi. Avusturyalı bir diplomatın kızı olan Diandra Luker, evli oluklarısırada çekilen ve başrolünü Douglas'ınoynadığı Douglas'ın Wall Street: Money Never Sleeps adlı filmiden de alacağı olduğunu ileri sürerek dava açtı. Michael Douglas tüm bu olaylar sırasında "Aslında evliliğimizi sekiz ya da 10 yıl öne bitirmeliydik"diye konuşmuştu.