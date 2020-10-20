Casper VIA X20 incelemesi

Casper, yeni akıllı telefonlarından VIA X20 model ürününü Türkiye'de satışa sundu. Peki bu yeni telefon hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Fiyatını hak ediyor mu? Yakından inceledik...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
6.53 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Casper VIA X20, Full HD+ ekran teknolojisini kullanan bir telefon. Ekran büyüklüğü ideal ölçülerde.
2
Abone Ol
Ekran gövde oranı yüzde 84 seviyelerinde olan cihaz, standartların biraz altında kalıyor. Ancak oyun oynarken veya film izlerken yine de geniş bir ekrana sahip oluyorsunuz.
3
Abone Ol
400 nit parlaklık seviyesi de hiç fena değil. Bu değer ne kadar yüksekse o kadar iyi elbette. Gün ışığı altında ekrandaki rahatça görebiliyorsunuz ve canlı renklerle karşılaşıyorsunuz.
4
Abone Ol
Kamera tarafına geldiğimizde ise ürünün arka yüzünde dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, bu ana kameraya ultra geniş açılı lens de eşlik ediyor. Kameraların aynı zamanda yapay zeka teknolojisini kullandığını ve ortama uygun olarak görüntüyü iyileştirdiğini de söylemek gerekiyor.
5
Abone Ol
Ultra geniş açılı lens sayesinde 120 derececelik açıyla görüntü alabiliyorsunuz. Telefonun ön yüzünde ise 25 MP çözünürlüğünde görüntü alan tek bir kamera bulunuyor. Ancak bu kamera ile portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz; yani fotoğraflara bokef efekti verebilmek mümkün. Ön kameralarda alan derinliğinin sunulması oldukça önemli.
6
Abone Ol
İşlemci tarafında ise Casper VIA X20, 2.1 GHz hıza ulaşabilen 8 çekirdekli Mediatek Helio P70 işlemciden güç alıyor. İşlemcinin performansını oyun oynarken rahatça görebiliyorsunuz. Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile gibi trend olan oyunları oynarken herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz.
7
Abone Ol
128 GB dahili hafızayla satılan üründe 6 GB RAM yer alıyor. 6 GB RAM'le geliyor olması da cihazın performansını oldukça artırıyor.
8
Abone Ol
4510 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan ürün, Casper'ın açıklamasına göre 23 saat arama, 7 saat 3D oyun oynama, 13 saat offline video izleme, 15 saat WiFi ile, 11 saat hücresel veri ile internette gezinme olanağı veriyor. Telefonu kullandığımız üç gün boyunca batarya sorunu yaşamadık ve gün içinde bataryanın yeterli geldiğini söyleyebiliriz.
9
Abone Ol
Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan ve Google servislerinin sorunsuz bir şekilde çalıştığı Casper VIA X20, Android 11 güncellemesini de ilerleyen haftalarda alacak.
10
Abone Ol
3579 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan Casper VIA X20, 3000-3500 TL fiyat bandında telefon arayanların göz atması gereken bir ürün olmuş.