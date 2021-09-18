Çarpıcı araştırma sonucu hastaneye yatışlarda en etkili aşıyı ortaya çıkardı!

Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla aşı yapıldı ve bu sayede milyonlarca kişi kurtarıldı. O aşılardan birisi olan Moderna'nın verileri ise tabiri caizse bilim dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Zira bu araştırma ile aşının etkisi hakkında ezber bozan sonuçlara ulaşıldı.