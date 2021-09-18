Çarpıcı araştırma sonucu hastaneye yatışlarda en etkili aşıyı ortaya çıkardı!
Koronavirüs salgınında elimizdeki en büyük silahımız olan Kovid-19 aşılarıyla ilgili araştırmalar da bilim insanları tarafından titizlikle gerçekleştirilmeye devam ediyor. ABD'de yapılan bir inceleme sonrasında hali hazırda aktif olarak kullanılan koronavirüs aşıları arasında hastaneye yatışlarda en etkili olanlar açıklandı.
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Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında yayılmaya ve can almaya devam ederken bir yandan da aşılama kampanyalarıyla vaka ve ölümlerin önüne geçilmeye çalışılıyor
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Bilim insanları hali hazırda kullanılan aşıların ortaya çıkan yeni varyantlara karşı etkinliğiyle ilgili çalışmalar yapmaya devam ediyor.
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ABD'de yapılan bir çalışma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yatışlara karşı en etkili aşının Moderna olduğunu ortaya koydu.
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) araştırması, Massachusetts merkezli ilaç firması Moderna'nın Kovid-19 aşısının hastaneye yatışlara karşı yüzde 93 koruma sağladığını ortaya koydu.
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11 Mart ve 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada, Moderna'nın ardından bu oranın diğer Kovid-19 aşılarından Pfizer-BioNTech'te yüzde 88, Johnson & Johnson 'da ise yüzde 71 olduğu anlaşıldı.
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Araştırma raporunda, "Bu veriler, aşı ile koruma seviyelerinde bazı farklılıklar olduğunu gösterse de onaylanmış tüm Kovid-19 aşıları hastaneye yatışlara karşı önemli koruma sağlıyor." ifadesine yer verildi.
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Moderna aşısına, Pfizer-BioNTech'in acil kullanım izninden kısa bir süre sonra Aralık 2020'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından acil kullanım onayı verilmişti.
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Bununla birlikte Pfizer-BioNTech, ağustos ayında FDA kuruluşundan aldığı belgeyle tam onay almış tek Kovid-19 aşısı olma özelliğini koruyor.
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Öte yandan son günlerde sıkça tartışılan üçöüncü doz aşıyla ilgili de flaş bir gelişme yaşandı.
ABD'de federal düzeyde yapılan panelde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Pfizer-BioNTech aşısının 3'üncü dozunun sadece yaşlılara uygulanması görüşü benimsendi.
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bünyesinde gerçekleştirilen panelde, Pfizer-BioNTech 3'üncü doz aşısının yaşlılar için uygun olduğu yönünde tavsiye kararı çıktı.
Panelde, aşının 16 yaş üstü herkese uygulanması konusunda yapılan oylamada 18 kişiden 16'sı ''hayır'' oyu kullandı.
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Paneldeki oylamanın bir bağlayıcılığı olmasa da çıkan sonucun ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Eylül itibariyle başlatmayı düşündüğü takviye dozların uygulama planının hayata geçirilmesini zorlaştırması bekleniyor.
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Biden geçen ay alışılmadık bir şekilde, yetkili kurumların incelemesini beklemeden 20 Eylül'de Kovid-19'a karşı 3'üncü doz aşı uygulamasının başlayacağını duyurmuştu.
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Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla aşı yapıldı ve bu sayede milyonlarca kişi kurtarıldı. O aşılardan birisi olan Moderna'nın verileri ise tabiri caizse bilim dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Zira bu araştırma ile aşının etkisi hakkında ezber bozan sonuçlara ulaşıldı.
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O aşılardan birisi olan Moderna'nın verileri ise tabiri caizse bilim dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Zira bu araştırma ile aşının etkisi hakkında ezber bozan sonuçlara ulaşıldı.
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Buna göre, geçen yıl aşılananların Kovid-19'a yakalanma olasılığı, yakın zamanda aşılananlardan iki kat daha fazla. Başka bir deyişle aşı tahmin edildiği gibi zaman içinde koruyuculuğunu yavaş yavaş kaybediyor.
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Söz konusu araştırma daha önce aşılananların (geçen yıl), daha sonra aşılananlara kıyasla Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 50 daha yüksek semptomatik atılım vakası oranına sahip olduğunu belirledi.
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Bu sonuçlar ülkede bir süredir devam eden üçüncü doz tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi. Ekip, verilerin üçüncü doz aşıya duyulan gereksinimi bir kez daha gözler önüne serdiğinin altını çizdi.
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Bu sonucu destekleyen bir başka araştırma da İsrail'den geldi. İsrail'de yapılan araştırma ile üçüncü doz aşının etkisi netlik kazandı.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, üçüncü Pfizer koronavirüs aşısı, ikinci aşıdan 10 kat daha fazla antikor üretiyor.
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Hastane, araştırmalarının sürdüğünü ve bağışıklığın artmasının ne kadar sürdüğünü belirlemek için önümüzdeki aylarda bu araştırmada yer alan personelini izleyeceğinin altını çizdi.