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Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 12:08 | 

Caroline Yılmaz: Serdar Ortaç bir projeydi

Caroline Yılmaz, geçtiğimiz akşam işadamı Ramiz Özbay ile objektiflere yansıdı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Serdar Ortaç’la bir dönem aşk yaşayan ve şarkıcıyla “Canı Sağolsun” adlı şarkıda düet yapan Caroline Yılmaz, önceki akşam işadamı Ramiz Özbay ile Ortaköy’deki Sortie adlı mekandan çıkarken görüntülendi.

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Muhabirleri fark edince şoke olan Yılmaz’a Serdar Ortaç ile ilgili sorular yöneltildi. Yılmaz, “Arkadaşlar şimdi Ramiz beyin yanında Serdar’dan konuşmak ne kadar doğru olur? Serdar benim için bir projeydi” dedi.

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Sohbete dahil olan Ramiz Özbay da Yılmaz’a “Beni senin eski sevgilinin kim olduğu ilgilendirmez. Zaten Serdar da bir projeymiş. Sorun yok o zaman” diye konuştu.

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Hatice ve Ramiz Özbay, evliliklerinin ilk yılında Özbay’ın evde beslediği timsahın şarkıcıya saldırmasıyla gündeme gelmişti.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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