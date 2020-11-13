Caroline Yılmaz: Serdar Ortaç bir projeydi

Serdar Ortaç’la bir dönem aşk yaşayan ve şarkıcıyla “Canı Sağolsun” adlı şarkıda düet yapan Caroline Yılmaz, önceki akşam işadamı Ramiz Özbay ile Ortaköy’deki Sortie adlı mekandan çıkarken görüntülendi.
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Muhabirleri fark edince şoke olan Yılmaz’a Serdar Ortaç ile ilgili sorular yöneltildi. Yılmaz, “Arkadaşlar şimdi Ramiz beyin yanında Serdar’dan konuşmak ne kadar doğru olur? Serdar benim için bir projeydi” dedi.
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Sohbete dahil olan Ramiz Özbay da Yılmaz’a “Beni senin eski sevgilinin kim olduğu ilgilendirmez. Zaten Serdar da bir projeymiş. Sorun yok o zaman” diye konuştu.
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Hatice ve Ramiz Özbay, evliliklerinin ilk yılında Özbay’ın evde beslediği timsahın şarkıcıya saldırmasıyla gündeme gelmişti.