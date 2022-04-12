Çarkıfelek geri mi dönüyor, ne zaman başlayacak? Mehmet Ali Erbil açıkladı

Ağır bir hastalık geçirdiğini belirten Erbil, “Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Süreçte her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin de birçoğu bana dualar etti onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım. Bildiğiniz gibi yıllardır sunduğumuz ve bizimle özdeşleşen bir programımız var.