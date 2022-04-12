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Çarkıfelek geri mi dönüyor, ne zaman başlayacak? Mehmet Ali Erbil açıkladı

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Yakalandığı hastalık sebebiyle uzun süre ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil’den Çarkıfelek müjdesi geldi. Nasuh Özdemir'in yayınladığı programa konuk olan Mehmet Ali Erbil’in açıklamaları ardından “Çarkıfelek geri mi dönüyor, ne zaman başlayacak?” soruları gündeme geldi. İşte Erbil’in açıklamaları

1/3Çarkıfelek geri mi dönüyor, ne zaman başlayacak Mehmet Ali Erbil açıkladı

Çarkıfelek programının sevilen yüzü Mehmet Ali Erbil, programın yeniden başlayacağına dair açıklama yaptı. Başarılı sunucu, önümüzdeki aylarda Çarkıfelek programı ile tekrar ekranlara döneceğini müjdeledi.

2/3Çarkıfelek geri mi dönüyor, ne zaman başlayacak Mehmet Ali Erbil açıkladı

Ağır bir hastalık geçirdiğini belirten Erbil, “Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Süreçte her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin de birçoğu bana dualar etti onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım. Bildiğiniz gibi yıllardır sunduğumuz ve bizimle özdeşleşen bir programımız var.

3/3Çarkıfelek geri mi dönüyor, ne zaman başlayacak Mehmet Ali Erbil açıkladı

Çok yakın zamanda Çarkıfelek programı ile sevenlerimizin karşısında olacağız. Tabi birçok yeni proje üzerinde çalışmalarımız da devam ediyor. Sizin aracılığınız ile özellikle zor günlerimde beni yalnız bırakmayan tüm sevenlerime teşekkür ediyor ve hepsine saygı ve selamlarımı iletiyorum” dedi.

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