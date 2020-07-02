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GeriGündem Caretta carettaların yuvaları sorumsuz sürücülerin tehdidi altında! Belediye plaja hendek kazdı
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DHA
Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 10:31,

Caretta carettaların yuvaları sorumsuz sürücülerin tehdidi altında! Belediye plaja hendek kazdı

Dünyada nesli koruma altındaki caretta carettaların yuvalarını korumak için alınan önlemler, sorumsuz sürücüler nedeniyle heba oluyor. Manavgat'ta traktörle üzerinden geçilen deniz kaplumbağası yuvası tahrip edildi. 100'ün üzerinde yumurtanın zarar gördüğü tahmin edilirken, Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, yumurtalar kırılmasa dahi yavruların sıkışan kumu aşıp dışarı çıkamayacağı için büyük oranda öleceklerini söyledi. Manavgat Belediyesi ise araçların girişini önlemek için plaja hendek kazdı.

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