Çare doğada! İşte evde yapabileceğiniz pratik bakım tarifleri

Maydanoz ve nane mucizesi Cildin içine yerleşen toksinlerin, kirlerin ve ölü dokunun atılarak, yaşlanmanın geciktirilmesini sağlıyor. Orta boy bir demet nane (sapıyla birlikte), orta boy bir demet maydanoz, kabuğuyla 1 limon ve 3-4 karanfil tanesi tomurcuğunu katı meyve sıkacağında sıkıyoruz. Üç saat dinlendirdiğimiz bu karışımla yatmadan önce bir pamuk yardımıyla cildimizi güzelce temizliyoruz. Karışım içindeki nane ve nane sapı cildin içindeki oksiden moleküllerin dışarı atılmasını, limon gözeneklerin açılmasını ve cilt içindeki toksinin çekilmesini sağlıyor. Maydanoz ise içindeki C ve A vitaminlerinin de etkisiyle kırışıklık ve ince çizgileri azaltıyor, ciltteki leke, akne, yara ve sivilce izlerinin giderilmesine yardımcı olarak tam bir yenileme sağlıyor.