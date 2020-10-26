Kendisini gözaltına almaya çalışan polislere böyle direndi: Ben ünlüyüm, kim olduğumu biliyor musunuz?

Bir başka videoda ise Offset ile bir kadın polis arasındaki tartışma görülüyor. Bunlara göre bir kadın polis memuru, Offset ile Cardi B'nin kuzenine "İnsanlara silah gösterdiğiniz söylendi bize" diyor. Offset de polis memuruna "Ben ünlüyün. Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diye yanıt veriyor. Sonunda polis, Offset'i aracından inmeye razı ediyor.