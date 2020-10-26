Kendisini gözaltına almaya çalışan polislere böyle direndi: Ben ünlüyüm, kim olduğumu biliyor musunuz?
Cardi B'nin bir süre önce boşanma kararı verip sonra yeniden bir araya geldiği kocası Offset, polis tarafından gözaltına alınıp serbest bırakıldı.
Backgrid USA, Mega News Agencş
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Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Beverly Hills'te meydana geldi. Birinin arabasının içinde silah gösterdiğini ileri süren bir kişi polise ihbarda bulundu.
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Arayan kişi polise, plakasını verdiği araçtan birilerinin kendisine silah gösterdiğini iddia etti. Araçta gerçek adı Kiari Kendrell Cephus, olan Offset ile Cardi B'nin 20 yaşındaki kuzeni Marcelo Almanzar'ın bulunduğu ortaya çıktı.
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Polis kısa süre sonra Offset'in aracını bulup durdurdu. Polisin Offset'in aracını durdurup kendisini dışarı çıkmaya zorladığı anlarda çekilen videolar da sosyal medyada paylaşıldı.
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Bir videoda polis memurunun Offset'e kıpırdamamasını ve "kapıyı açmasını" söylediği duyuluyor. Offset ise polise "bunun yasal olmadığını ve polisin kapısını açamayacağını" söylüyor. Offset ile polis memuru arasında "yapabilirim" ve "hayır yapamazsın" şeklinde tartışma yaşanıyor.
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Bir başka videoda ise Offset ile bir kadın polis arasındaki tartışma görülüyor. Bunlara göre bir kadın polis memuru, Offset ile Cardi B'nin kuzenine "İnsanlara silah gösterdiğiniz söylendi bize" diyor. Offset de polis memuruna "Ben ünlüyün. Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diye yanıt veriyor. Sonunda polis, Offset'i aracından inmeye razı ediyor.
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Bu olaylar basına önce Offset'in yalnız başına gözaltına alındığı şeklinde yansıdı. Fakat daha sonra sadece Offset'in gözaltına alınmadığı ortaya çıktıb. People dergisinde yer alan habere göre Trump mitingine giderken yolda diğer araçlara silah gösteren kişi Offset değil araçkta kendisiyle bulunan Cardi B'nin kuzeni Marcelo Almanzar'dı.
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Beverly Hills polisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Offset'in gözaltına alındığı haberleri duyuldu. Fakat bunlar hatalı" denildi. Polisin verdiği bilgiye göre, Offset ile birlikte aynı araçta olan 20 yaşındaki Marcelo Almanzar, halka açık yerde dolu silah taşımak ve bunu halka göstermek iddiasıyla gözaltına alındı. Fakat sonra her ikisi de serbest bırakıldı.
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Olay sırasında Cardi B, Offset ve kuzeni ile birlikte araçta değildi. Cardi B; daha sonra kendine ait araçla olay yerine geldi.
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Arabasıyla aynı renkte elbise giyen Cardi B'nin polislerle tartıştığı da görüldü.
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Cardi B'nin kuzeni Marcelo Almanzar, polis merkezine götürülüp daha sonra serbest bırakıldı.
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Offset'in ise aracından indikten sonra polislerle bir süre hararetli bir şekilde konuşan konuştuktan sonra gitmesine izin verildi.
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Cardi B ve Offset, olayın ardından akşam saatlerinde lüks bir mağazadan çıkarken görüntülendi.
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Offset'in sözcüsü ise yaptığı açıklamada Trump taraftarlarının saldırısı sonrasında Offset'in gözaltına alındığını ancak kısa bir süre sonra serbest bırakıldığıı duyurdu. Sözcü, Offset'in kendisine destek veren tüm hayranlarına teşekkür ettiğini de ekledi.Offset ile gerçek adı Belcalis Almanzar olan Cardi B., 2017'de evlendi. Bir süre önce ayrılacaklarını açıklasalar da sonra yeniden bir araya geldiler.