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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Eylül 2020 - 09:46 | 

Evliliğe üç yıl yetti

Son dönemde Muhteşem Yüzyıl hayranlığıyla gündeme gelen ödüllü şarkıcı Cardi B. boşanıyor.

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1BOŞANMA DAVASI AÇTI
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BOŞANMA DAVASI AÇTI

Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Cardi B. üç yıldır evli olduğu, minik kızının babası rap'çi Offset'e boşanma davası açtı.

Mega News Agency

22017DE EVLENDİLER
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2017'DE EVLENDİLER

Cardi B ve gerçek adı Kiari Kendrell Cephus olan Offset, 2017 yılında evlenmişti. Çiftin Kulture Kiari Cephus adını verdikleri kızları da 2018 yılında dünyaya geldi.

3KIZININ VELAYETİNİ İSTİYOR
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KIZININ VELAYETİNİ İSTİYOR

Cardi B. boşandıktan sonra küçük kızının tam velayetini üzerine almak istiyor.

4ÇOCUK İÇİN MADDİ DESTEK TALEBİ
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ÇOCUK İÇİN MADDİ DESTEK TALEBİ

Offset'ten de ortak çocuklarının bakımı için maddi destek talep ediyor.

5BİR SÜREDİR AYRI YAŞIYORLAR
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BİR SÜREDİR AYRI YAŞIYORLAR

Grammy ödüllü Cardi B. açtığı davanın dokümanlarında eşi Offset ile bir süredir ayrı yaşadıklarını belirtti.

6GERİ DÖNÜLMEZ ŞEKİLDE KIRGIN
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GERİ DÖNÜLMEZ ŞEKİLDE KIRGIN

Ünlü şarkıcı "geri dönülmez şekilde kırgın" olduğu için boşanma kararı verdiğini de yine belgelerde ileri sürdü.

7MUHTEŞEM YÜZYIL TWEETLERİYLE GÜNDEME GELİYORDU
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MUHTEŞEM YÜZYIL TWEET'LERİYLE GÜNDEME GELİYORDU

Cardi B. bir süredir Muhteşekm Yüzyıl dizisini izleyip yorumlarını da sosyal medyadan paylaşıyordu. Bu şekilde Türk kullanıcıların dikkatini çeken Cardi B. Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmek istediğini de belirtmişti.

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