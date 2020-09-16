Evliliğe üç yıl yetti

Son dönemde Muhteşem Yüzyıl hayranlığıyla gündeme gelen ödüllü şarkıcı Cardi B. boşanıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
BOŞANMA DAVASI AÇTI
Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Cardi B. üç yıldır evli olduğu, minik kızının babası rap'çi Offset'e boşanma davası açtı.
Mega News Agency
2
Abone Ol
2017'DE EVLENDİLER
Cardi B ve gerçek adı Kiari Kendrell Cephus olan Offset, 2017 yılında evlenmişti. Çiftin Kulture Kiari Cephus adını verdikleri kızları da 2018 yılında dünyaya geldi.
3
Abone Ol
KIZININ VELAYETİNİ İSTİYOR
Cardi B. boşandıktan sonra küçük kızının tam velayetini üzerine almak istiyor.
4
Abone Ol
ÇOCUK İÇİN MADDİ DESTEK TALEBİ
Offset'ten de ortak çocuklarının bakımı için maddi destek talep ediyor.
5
Abone Ol
BİR SÜREDİR AYRI YAŞIYORLAR
Grammy ödüllü Cardi B. açtığı davanın dokümanlarında eşi Offset ile bir süredir ayrı yaşadıklarını belirtti.
6
Abone Ol
GERİ DÖNÜLMEZ ŞEKİLDE KIRGIN
Ünlü şarkıcı "geri dönülmez şekilde kırgın" olduğu için boşanma kararı verdiğini de yine belgelerde ileri sürdü.
7
Abone Ol
MUHTEŞEM YÜZYIL TWEET'LERİYLE GÜNDEME GELİYORDU
Cardi B. bir süredir Muhteşekm Yüzyıl dizisini izleyip yorumlarını da sosyal medyadan paylaşıyordu. Bu şekilde Türk kullanıcıların dikkatini çeken Cardi B. Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmek istediğini de belirtmişti.