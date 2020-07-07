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Hürriyet
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Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 17:54,

Cardi B. dayanamadı: Çok üzüldüm sana, çok!

Dünyaca ünlü Grammy ödüllü şarkıcı Cardi B. kelimenin tam anlamıyla Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı.

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1TÜRK TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI
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TÜRK TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Diziyi soluksuz takip eden Cardi B.görüşlerini de sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Son günlerde diziyle ilgili yaptığı paylaşımlar da özellikle Türk takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

2EN SEVMEDİĞİ KARAKTER
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EN SEVMEDİĞİ KARAKTER

Dizideki Nurbanu karakterinden nefret ettiğini belirten Cardi B. bir takipçisinin onunla ilgili yorumuna da yanıt verdi.

3TAKİPÇİSİNE YANIT VERDİ
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TAKİPÇİSİNE YANIT VERDİ

Cardi B'nin "Nurbanu'dan nefret ediyorum" mesajına bir takipçisi "O benim kraliçem. Osmanlı tarihindeki en güçlü figür" diye yanıt verdi. Cardi B ise bu yanıta "Üzgünüm tatlım. O dediğin Hürrem" yazdı.

4MUSTAFANIN ÖLÜMÜNE ÜZÜMDÜ
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MUSTAFA'NIN ÖLÜMÜNE ÜZÜMDÜ

Cardi B. Mehmet Günsür tarafından canlandırılan Şehzade Mustafa'nın öldürüldüğü sahneleri izledikten sonra da "Gerçekten üzgünüm" yorumunu yaptı.

5ÇOK AĞLADIN MI
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ÇOK AĞLADIN MI?

Bir takipçisinin "Mustafa öldüğünde ağladın mı?" sorusuna da "Ben Hürrem'in takımındayım. Ama Mustafa'nın ölümü gerçekten üzücüydü" yanıtını verdi.

6AŞK-I MEMNUYU ÖNERDİLER
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AŞK-I MEMNU'YU ÖNERDİLER

Cardi B. daha önce de Muhteşem Yüzyıl dizisini takip ettiğini belirten paylaşımlar yapmıştı.  Bazı takipçileri de Cardi B'ye Aşk-ı Memnu dizisini izlemesini önerdi. 

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