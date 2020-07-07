Cardi B. dayanamadı: Çok üzüldüm sana, çok!

TAKİPÇİSİNE YANIT VERDİ Cardi B'nin "Nurbanu'dan nefret ediyorum" mesajına bir takipçisi "O benim kraliçem. Osmanlı tarihindeki en güçlü figür" diye yanıt verdi. Cardi B ise bu yanıta "Üzgünüm tatlım. O dediğin Hürrem" yazdı.