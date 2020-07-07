Cardi B. dayanamadı: Çok üzüldüm sana, çok!

Dünyaca ünlü Grammy ödüllü şarkıcı Cardi B. kelimenin tam anlamıyla Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı.
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TÜRK TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI
Diziyi soluksuz takip eden Cardi B.görüşlerini de sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Son günlerde diziyle ilgili yaptığı paylaşımlar da özellikle Türk takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
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EN SEVMEDİĞİ KARAKTER
Dizideki Nurbanu karakterinden nefret ettiğini belirten Cardi B. bir takipçisinin onunla ilgili yorumuna da yanıt verdi.
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TAKİPÇİSİNE YANIT VERDİ
Cardi B'nin "Nurbanu'dan nefret ediyorum" mesajına bir takipçisi "O benim kraliçem. Osmanlı tarihindeki en güçlü figür" diye yanıt verdi. Cardi B ise bu yanıta "Üzgünüm tatlım. O dediğin Hürrem" yazdı.
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MUSTAFA'NIN ÖLÜMÜNE ÜZÜMDÜ
Cardi B. Mehmet Günsür tarafından canlandırılan Şehzade Mustafa'nın öldürüldüğü sahneleri izledikten sonra da "Gerçekten üzgünüm" yorumunu yaptı.
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ÇOK AĞLADIN MI?
Bir takipçisinin "Mustafa öldüğünde ağladın mı?" sorusuna da "Ben Hürrem'in takımındayım. Ama Mustafa'nın ölümü gerçekten üzücüydü" yanıtını verdi.
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AŞK-I MEMNU'YU ÖNERDİLER
Cardi B. daha önce de Muhteşem Yüzyıl dizisini takip ettiğini belirten paylaşımlar yapmıştı. Bazı takipçileri de Cardi B'ye Aşk-ı Memnu dizisini izlemesini önerdi.