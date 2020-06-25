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HaberlerGündem Haberleri'Çapraz ateş' cinayetinde iş adamıı ve polis kuzeni ilk kez hakim karşısına çıktı
GeriGündem 'Çapraz ateş' cinayetinde iş adamıı ve polis kuzeni ilk kez hakim karşısına çıktı
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Hürriyet
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DHA
Haber Giriş: 25 Haziran 2020 - 18:15,

'Çapraz ateş' cinayetinde iş adamıı ve polis kuzeni ilk kez hakim karşısına çıktı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde oturan iş insanı Ömer Er'in (34), otomobilini çalan Mustafa Alınç'ı (16) Bursa'da yakalayıp, polis memuru kuzeni Halil İbrahim Er (32) ile aracın içinde tabancayla çapraz ateşe alarak öldürmesiyle ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Tutuklu sanık Ömer Er, "Mustafa’ya kasten öldürmek amacıyla ateş etmedim" dedi. Tutuksuz sanık Halil İbrahim Er, olay günü aracın kaçmaması için sol lastiğine doğru ateş ettiğini söyledi.

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