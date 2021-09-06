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GeriMagazin Çapkın gülümsemesi kimselere benzemezdi: Efsane oyuncu Jean Paul Belmondo hayata veda etti
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FOTOĞRAFLAR: ALAMY
Haber Giriş: 06 Eylül 2021 - 17:58 | 

Çapkın gülümsemesi kimselere benzemezdi: Efsane oyuncu Jean Paul Belmondo hayata veda etti

Sinema dünyası bir efsanesini daha kaybetti. Sinemanın bir dönemine damgasını vuran İtalyan asıllı Fransız aktör Jean Paul Belmondo hayata veda etti.  Belmondo 88 yaşındaydı.

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1YENİ DALGA AKIMININ YILDIZLARINDAN BİRİYDİ

YENİ DALGA AKIMININ YILDIZLARINDAN BİRİYDİ

Özellikle de Jean Seberg ile birlikte başrolü üstlendiği Jean-Luc Godard imzalı Serseri Aşıklar (À bout de souffle) başta olmak üzere 1960'larda ortaya çıkan Yeni Dalga akımı filmleriyle adını duyurdu Jean Paul Belmondo. Sonra da kariyeri aksiyon filmlerine kaydı.

2BABASI HEYKELTIRAŞTI

BABASI HEYKELTIRAŞTI

İtalyan asıllı bir Fransız olan Jean Paul Belmondo, 9 Nisan 1933'te Fransa'da Paris'in batısında bir banliyö olan Neuilly-sur-Seine 'de dünyaya gözlerini açtı. Babası Paul Belmondo Sicilya kökenli bir heykeltıraştı.

3ÖNCELERİ BOKS VE FUTBOLLA İLGİLENDİ

ÖNCELERİ BOKS VE FUTBOLLA İLGİLENDİ

Böyle bir ailede dünyaya gelmiş olmasına rağmen Belmondo gençlik yıllarında sanata değil de spora yöneldi. İlgi alanları ise futbol e bokstu.

420 YAŞINDA OYUNCULUĞA İLGİ DUYMAYA BAŞLADI

20 YAŞINDA OYUNCULUĞA İLGİ DUYMAYA BAŞLADI

Oyunculuk ancak 20 yaşına geldiğinde ilgisini çekmeye başladı. Paris Konservatuvarı'na giren Belmondo, bazı tiyatro oyunlarında ufak rollerde oynadı. 

5SERSERİ AŞIKLAR DÖNÜM NOKTASI OLDU

SERSERİ AŞIKLAR DÖNÜM NOKTASI OLDU

1950'lerin ilk yarısını tiyatro ile uğraşarak geçirdi. 1956 yılında ilk filminde oynadı. Sekiz ilmde daha oynadıktan sonra nihayet 1960 yılında kendisini dünya çapında tanıtacak film geldi; Jean-Luc Godard'ın Serseri Aşıklar'ı (À bout de souffle).

6SAĞLIK SORUNLARI YÜZÜNDEN SİNEMAYA ARA VERDİ

SAĞLIK SORUNLARI YÜZÜNDEN SİNEMAYA ARA VERDİ

Belmondo bugüne kadar çoğunluğu macera komedi filmleri olmak üzere 81 filmde oynadı. Meslektaşı Alain Delon gibi o da Cerito isimli kendi film şirketini kurdu. 2001 yılında geçirdiği felç nedeniyle film çalışmalarına ara verdi.

7ÇAPKIN GÜLÜMSEMESİ BENZERSİZDİ

ÇAPKIN GÜLÜMSEMESİ BENZERSİZDİ

Yüzündeki benzersiz çapkın ifade, kurnaz gülümseme, esprili ama hüzünlü performansı ile sinemada değişik bir tipleme çizen Belmondo'nun bir özelliği de aksiyon filmlerinde hiç dublör kullanmamış olması.

8KAZA GEÇİRENE KADAR DUBLÖR KULLANMADI

KAZA GEÇİRENE KADAR DUBLÖR KULLANMADI

Tüm tehlikeli sahnelerde bizzat kendisi oynadı. Ancak 1985'te Hold-Up filminin çekimlerinde bir kaza geçirince bundan vazgeçti.

9ÜLKESİNİN EN ÖNEMLİ ÖDÜLÜNÜ GERİ ÇEVİRDİ

ÜLKESİNİN EN ÖNEMLİ ÖDÜLÜNÜ GERİ ÇEVİRDİ

Fransız sinemasında seçkin bir yer edinen Belmondo 1963 yılında "Fransız Oyuncular Birliği" başkanlığına seçildi. 1988 yılında Claude Lelouch'un yönettiği Itinéraire d'un Enfant Gaté'teki rolü ile kendisine "En iyi oyuncu" dalında Fransa'nın César ödülü verildi ancak o ödülü geri çevirdi.

10BABASININ ESERLERİNİ KARALADIĞI İÇİN

BABASININ ESERLERİNİ KARALADIĞI İÇİN

Nedeni ise bu ödülün heykelciğini tasarlayıp kendi adını veren heykeltıraş César'ın bir zamanlar Belmondo'nun heykeltıraş olan babasının eserlerini karalamasıydı.

11EN ÖNEMLİ NİŞAN

EN ÖNEMLİ NİŞAN

Belmondo Fransızların en büyük onur nişanı olan Legion d'Honneur ile ödüllendirildi.

12ÇİZGİ ROMAN KARAKTERLERİNE ESİN KAYNAĞI OLDU

ÇİZGİ ROMAN KARAKTERLERİNE ESİN KAYNAĞI OLDU

1963 yılında "30 yıl ve 25 film" adlı otobiyografik kitabını yayınladı. "Cobra" ve "Blueberry" gibi bazı aksiyon çizgi romanlarındaki karakterler ondan esinlenerek yaratıldı. 

13İKİ KEZ EVLENDİ

İKİ KEZ EVLENDİ

İlk evliliğini 1952 ile 1968 arasında Elodie Constantin ile yapan Belmondo, 2002 ile 2008 arasında da Natty Tardivel ile evli kaldı. Belmondo'nın dört tane çocuğu ve dört tane de torunu bulunuyor.

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