Çapkın gülümsemesi kimselere benzemezdi: Efsane oyuncu Jean Paul Belmondo hayata veda etti
Sinema dünyası bir efsanesini daha kaybetti. Sinemanın bir dönemine damgasını vuran İtalyan asıllı Fransız aktör Jean Paul Belmondo hayata veda etti. Belmondo 88 yaşındaydı.
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YENİ DALGA AKIMININ YILDIZLARINDAN BİRİYDİ
Özellikle de Jean Seberg ile birlikte başrolü üstlendiği Jean-Luc Godard imzalı Serseri Aşıklar (À bout de souffle) başta olmak üzere 1960'larda ortaya çıkan Yeni Dalga akımı filmleriyle adını duyurdu Jean Paul Belmondo. Sonra da kariyeri aksiyon filmlerine kaydı.
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BABASI HEYKELTIRAŞTI
İtalyan asıllı bir Fransız olan Jean Paul Belmondo, 9 Nisan 1933'te Fransa'da Paris'in batısında bir banliyö olan Neuilly-sur-Seine 'de dünyaya gözlerini açtı. Babası Paul Belmondo Sicilya kökenli bir heykeltıraştı.
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ÖNCELERİ BOKS VE FUTBOLLA İLGİLENDİ
Böyle bir ailede dünyaya gelmiş olmasına rağmen Belmondo gençlik yıllarında sanata değil de spora yöneldi. İlgi alanları ise futbol e bokstu.
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20 YAŞINDA OYUNCULUĞA İLGİ DUYMAYA BAŞLADI
Oyunculuk ancak 20 yaşına geldiğinde ilgisini çekmeye başladı. Paris Konservatuvarı'na giren Belmondo, bazı tiyatro oyunlarında ufak rollerde oynadı.
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SERSERİ AŞIKLAR DÖNÜM NOKTASI OLDU
1950'lerin ilk yarısını tiyatro ile uğraşarak geçirdi. 1956 yılında ilk filminde oynadı. Sekiz ilmde daha oynadıktan sonra nihayet 1960 yılında kendisini dünya çapında tanıtacak film geldi; Jean-Luc Godard'ın Serseri Aşıklar'ı (À bout de souffle).
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SAĞLIK SORUNLARI YÜZÜNDEN SİNEMAYA ARA VERDİ
Belmondo bugüne kadar çoğunluğu macera komedi filmleri olmak üzere 81 filmde oynadı. Meslektaşı Alain Delon gibi o da Cerito isimli kendi film şirketini kurdu. 2001 yılında geçirdiği felç nedeniyle film çalışmalarına ara verdi.
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ÇAPKIN GÜLÜMSEMESİ BENZERSİZDİ
Yüzündeki benzersiz çapkın ifade, kurnaz gülümseme, esprili ama hüzünlü performansı ile sinemada değişik bir tipleme çizen Belmondo'nun bir özelliği de aksiyon filmlerinde hiç dublör kullanmamış olması.
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KAZA GEÇİRENE KADAR DUBLÖR KULLANMADI
Tüm tehlikeli sahnelerde bizzat kendisi oynadı. Ancak 1985'te Hold-Up filminin çekimlerinde bir kaza geçirince bundan vazgeçti.
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ÜLKESİNİN EN ÖNEMLİ ÖDÜLÜNÜ GERİ ÇEVİRDİ
Fransız sinemasında seçkin bir yer edinen Belmondo 1963 yılında "Fransız Oyuncular Birliği" başkanlığına seçildi. 1988 yılında Claude Lelouch'un yönettiği Itinéraire d'un Enfant Gaté'teki rolü ile kendisine "En iyi oyuncu" dalında Fransa'nın César ödülü verildi ancak o ödülü geri çevirdi.
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BABASININ ESERLERİNİ KARALADIĞI İÇİN
Nedeni ise bu ödülün heykelciğini tasarlayıp kendi adını veren heykeltıraş César'ın bir zamanlar Belmondo'nun heykeltıraş olan babasının eserlerini karalamasıydı.
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EN ÖNEMLİ NİŞAN
Belmondo Fransızların en büyük onur nişanı olan Legion d'Honneur ile ödüllendirildi.
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ÇİZGİ ROMAN KARAKTERLERİNE ESİN KAYNAĞI OLDU
1963 yılında "30 yıl ve 25 film" adlı otobiyografik kitabını yayınladı. "Cobra" ve "Blueberry" gibi bazı aksiyon çizgi romanlarındaki karakterler ondan esinlenerek yaratıldı.
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İKİ KEZ EVLENDİ
İlk evliliğini 1952 ile 1968 arasında Elodie Constantin ile yapan Belmondo, 2002 ile 2008 arasında da Natty Tardivel ile evli kaldı. Belmondo'nın dört tane çocuğu ve dört tane de torunu bulunuyor.