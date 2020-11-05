Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil oğullarını karavanda büyütecek!

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil oğullarını karavanda büyütecek!
Corona virüs sonrası kalabalıklardan kaçmak isteyen ünlüler karavana daha çok ilgi gösteriyor. İşte karavancı ünlüler...
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Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun, oğulları Marsel doğduktan sonra sakin ve doğal bir yaşam sürek istedi.
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Çift bir süre önce Balıkesir Gömeç’teki Pateriça Plajı’nda kamp yapmaya başladı. Günaydın’dan Özlem Avcı’nın haberine göre, salgın nedeniyle serlerden uzak kalmayı tercih eden çift, oğullarını doğa ile iç içe karavanda büyüteceklerini söyledi.
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Corona virüs sonrası kalabalıklardan kaçmak isteyen ünlüler karavana daha çok ilgi gösteriyor. İşte karavancı ünlüler...
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Uzunluğu 9.5 metre! İçinde altı kişi kalabiliyor...
Uçak korkusu nedeniyle 10 yıl önce 9.5 metre uzunluğunda bir karavan yaptıran Volkan Konak "Sülalem TIR’cılıktan geliyor. Bu sebeple karavanı kocaman, otobüs gibi yaptırdım.
İçinde 6 kişi kalabiliyor. İkinci bir ev gibi. Ayrıca maceraperestim. Türkiye ve Avrupa'da dolaşmadığım yer kalmadı. Bestelerimi de 'tek kişilik cumhuriyetim' dediğim karavanımda yapıyorum' dedi.
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İÇİNDE NELER VAR?
Salon, yatak odası mutfak
Duş banyo ve tuvalet
Yerden ısıtma
Kamera sistemi, uydu anteni
Koltuklar iki kişilik yatak oluyor
TV ve müzik sistemi
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Kıvanç Tatlıtuğ
Doğa seyahatlerine meraklı olan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in 2 arazi aracı ve 750 bin TL’lik lüks bir karavanları var. Kıvanç Tatlıtuğ geçen yıl da pikap kamyonetinin arkasına 100 bin TL harcayıp mini bir karavan yaptırdı. Bu araç açılabilir bölmeleri ve çadırıyla genişleyerek büyüyor.
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Pınar Altuğ
Pınar Altuğ da kısa kamp tatillerine uygun kamyonet tarzındaki bu karavanı çok beğendi. Aynısından yaptırdı. Eşi Yağmur Atacan ve kızları Su’yu da alıp Bozcaada’ya tatile gitti. Paylaştığı karenin altına da “Macera dolu bir hafta sonu” notunu düştü.
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Kadir Doğulu-Neslihan Atagül
Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti 450 bin TL’lik karavanlarıyla Avrupa’yı gezdi.
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Mehmet Aslantuğ
Mehmet Aslantuğ ailesiyle 7 yıldır karavanla geziyor.
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Simge
Simge her yaz 15 gün karavan tatili yapıyor. Ünlü şarkıcı 'karavanda huzur buluyorum' diyor.