Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil oğullarını karavanda büyütecek!

Kıvanç Tatlıtuğ Doğa seyahatlerine meraklı olan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in 2 arazi aracı ve 750 bin TL’lik lüks bir karavanları var. Kıvanç Tatlıtuğ geçen yıl da pikap kamyonetinin arkasına 100 bin TL harcayıp mini bir karavan yaptırdı. Bu araç açılabilir bölmeleri ve çadırıyla genişleyerek büyüyor.