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Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 11:16 | 

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil oğullarını karavanda büyütecek!

Corona virüs sonrası kalabalıklardan kaçmak isteyen ünlüler karavana daha çok ilgi gösteriyor. İşte karavancı ünlüler...

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Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun, oğulları Marsel doğduktan sonra sakin ve doğal bir yaşam sürek istedi.

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Çift bir süre önce Balıkesir Gömeç’teki Pateriça Plajı’nda kamp yapmaya başladı. Günaydın’dan Özlem Avcı’nın haberine göre, salgın nedeniyle serlerden uzak kalmayı tercih eden çift, oğullarını doğa ile iç içe karavanda büyüteceklerini söyledi.

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Corona virüs sonrası kalabalıklardan kaçmak isteyen ünlüler karavana daha çok ilgi gösteriyor. İşte karavancı ünlüler...

4Uzunluğu 9.5 metre İçinde altı kişi kalabiliyor...
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Uzunluğu 9.5 metre! İçinde altı kişi kalabiliyor...

Uçak korkusu nedeniyle 10 yıl önce 9.5 metre uzunluğunda bir karavan yaptıran Volkan Konak "Sülalem TIR’cılıktan geliyor. Bu sebeple karavanı kocaman, otobüs gibi yaptırdım.

İçinde 6 kişi kalabiliyor. İkinci bir ev gibi. Ayrıca maceraperestim. Türkiye ve Avrupa'da dolaşmadığım yer kalmadı. Bestelerimi de 'tek kişilik cumhuriyetim' dediğim karavanımda yapıyorum' dedi.

5İÇİNDE NELER VAR
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İÇİNDE NELER VAR?

Salon, yatak odası mutfak

Duş banyo ve tuvalet

Yerden ısıtma

Kamera sistemi, uydu anteni

Koltuklar iki kişilik yatak oluyor

TV ve müzik sistemi

6Kıvanç Tatlıtuğ
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Kıvanç Tatlıtuğ

Doğa seyahatlerine meraklı olan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in 2 arazi aracı ve 750 bin TL’lik lüks bir karavanları var. Kıvanç Tatlıtuğ geçen yıl da pikap kamyonetinin arkasına 100 bin TL harcayıp mini bir karavan yaptırdı. Bu araç açılabilir bölmeleri ve çadırıyla genişleyerek büyüyor.

7Pınar Altuğ
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Pınar Altuğ

Pınar Altuğ da kısa kamp tatillerine uygun kamyonet tarzındaki bu karavanı çok beğendi. Aynısından yaptırdı. Eşi Yağmur Atacan ve kızları Su’yu da alıp Bozcaada’ya tatile gitti. Paylaştığı karenin altına da “Macera dolu bir hafta sonu” notunu düştü.

8Kadir Doğulu-Neslihan Atagül
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Kadir Doğulu-Neslihan Atagül

Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti 450 bin TL’lik karavanlarıyla Avrupa’yı gezdi.

9Mehmet Aslantuğ
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Mehmet Aslantuğ

Mehmet Aslantuğ ailesiyle 7 yıldır karavanla geziyor.

10Simge
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Simge

Simge her yaz 15 gün karavan tatili yapıyor. Ünlü şarkıcı 'karavanda huzur buluyorum' diyor.

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