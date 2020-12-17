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Hürriyet
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Haber Giriş: 17 Aralık 2020 - 15:30 | 

Cansu Taşkın'ın abisi koronavirüse yakalanıp vefat etti! O iddialara isyan etti...

Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın'ın abisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde evinde doğum günü partisi veren modelin abisinin o gün koronavirüse yakalandığı ileri sürülünce ünlü isim isyan etti.

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Cansu Taşkın'dan iddialara jet hızıyla yalanlama geldi. Konu hakkında Instagram hesabından paylaşım yapan Taşkın, "Göz önünde ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir genç kız olmanın zorluklarını zaman zaman çok ağır ve asılsız haberlerle ödediğim doğrudur.

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Ailecek kenetlendiğimiz bu dönemde acı kaybımız üzerinden yapılan asılsız haberlere itibar edilmemesi ve acımıza saygı duyulmasını önemle rica ederim. Ailem adına bu açıklamayı yapmak zorundayım ve onları korumaya sonsuza kadar devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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Abisiyle birlikle çekildiği fotoğrafı paylaşan Cansu Taşkın acı haberi şöyle duyurmuştu:"Ahh kalbim acıyor inanmak istemiyorum gittiğine canim abim... Bizi bırakıp nasıl gittin biz şimdi sensiz nasıl yapacağız, nasıl yaşayacağız? Çok gençtin çok, şehit oldun...

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Seni çok özledim abicim nasıl geçecek bu acı nasıl paramparçayım. Seni çok seviyorum bizde geleceğiz yanına o günü bekliyorum mekanın cennet olsun canım abim. Lütfen abimin ruhuna fatiha okur musunuz ismi Murat Baran..."

5DOĞUM GÜNÜ KUTLADI
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DOĞUM GÜNÜ KUTLADI

Cansu Taşkın ve arkadaşları koronavirüs salgınına rağmen geçen ay evde doğum günü partisi yapmıştı. Çok sayıda davetlinin katıldığı partiden görüntüler tepki çekmişti.

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