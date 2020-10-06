Cansu Taşkın'dan canlı yayında şoke eden açıklama: Babam boğazıma bıçak dayadı!
Manken Cansu Taşkın'ın babası olduğunu iddia eden Hüseyin Taşkın, Lerzan Mutlu'nun programına konuk oldu. Programa telefonla bağlanan Cansu Taşkın, canlı yayındaki kişinin babası olduğunu kabul etti. Babasıyla yıllardır görüşmediklerini belirten Cansu Taşkın, 'O kişi ile yıllardır görüşmüyoruz, kendisi bizi bırakıp gitti ve küçükken benim boğazıma bıçak dayadı' dedi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Cansu Taşkın’ın görüşemediği babası Hüseyin Taşkın, UçanKuş TV'de yayınlanan "Lerzan’la Çok Mutlu" programına katıldı. Baba Taşkın, Cansu ve diğer çocuklarıyla görüşmek istediğini fakat çocuklarının onunla görüşmediğini belirtti.
2
Abone Ol
Aynı programda babasıyla yüzleşen Taşkın, olay yaratan açıklamalarıyla dikkat çekti. Ünlü mankenin babası hakkında sarf ettiği sözler herkesi şaşırttı.
3
Abone Ol
"ÖLÜMDEN KL PAYI KURTULDUM"
Babası ile yıllardır görüşmediğini ve görüşmek istemediğini dile getiren Taşkın, şu açıklamaları yaptı;
Kendisini ben hiç görmedim 5 yaşımdaydım. Babalıkla ilgili yaptığı hiçbir şeyi bilmiyorum, çok küçüktüm. Kendisinin para için geldiğini biliyorum. Telefon kayıtlarına kadar var.
4
Abone Ol
. 'Çuvalla bana para verecekler' kelimelerinden tutunda her şey telefon kayıtlarında mevcuttur. Ben kendisini savcılığa şikayet ettim. Hiçbir şekilde kendisini tanımıyorum. Babalık duygu ve bağı ben de zaten yok. Benden ve ailemden uzak dursun. İkinci kez savcılığa şikayet etmek zorunda kalmayayım. Kendisini görmek istemiyoruz.
5
Abone Ol
Ben çok küçükken bir kez aradım kendisini, bir ihtiyacım vardı. Kendisi 'bir daha beni hiçbir şekilde aramayın' deyip telefonu yüzüme kapadı. Ben küçük yaşlardan beri ailem için her şeyi yapan, kenetlenen biriyim kendisinin bir TL dahi görmedik
6
Abone Ol
Annem, ben, kız kardeşim ve abim birlikte büyüdük. Birbirimize destek olduk, hiçbir şekilde bir babalık görevini görmedik. Kendisinin çok çocuğu varmış, hepsini üniversite okutup evlendirmiş ama bizim çocukları olduğumuzu ünlenince hatırladı galiba... Ben kendisini Allah'a havale ediyorum ve görmek istemiyorum.
7
Abone Ol
KÜÇÜKKEN BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI
Beni gazetelerde görüp kapıma geldi, herhalde bir şeyler koparmak için! Telefonda arayıp söylediği her şeyi duydum ben, 'bana çuvalla para verecek, bana bakacak' gibi söylemleri oldu.
8
Abone Ol
Küçükken çok net hatırlıyorum, beş yaşındaydım boğazıma bıçak tutmuştu. Ben bunları savcılığa anlatsam zaten ekrana bile çıkamaz. Yarın savcılığa gidip şikayetçi olacağım.
9
Abone Ol
Ben çocukluğumu yaşayamadım, çok küçük yaşlarda çalışıp para kazanmak durumunda kaldım. Hiçbir şekilde görüşmek istemiyorum. Annemle de görüşmesine izin vermiyorum, yıllarca çile, acı çektirdi.