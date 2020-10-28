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Hürriyet
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Haber Giriş: 28 Ekim 2020 - 11:42 | 

Böyle başladı, böyle gidiyor

Ekranda yeni sezon başladığından bu yana Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisi gündemin ilk sırasından düşmüyor.

Hürriyet Arşiv, Depo Photos

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Her hafta seyirciyi ekran karşısına kelimenin tam anlamıyla zincirleyen dizinin ana kahramanı olan çifti Cansu Dere ile Caner Cindoruk canlandırıyor. 

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Kocasının kendisini aldattığını fark eden bir kadını oynayan Cansu Dere'nin canlandırdığı Asya karakterinin bunun intikamını nasıl alacağı merak konusu.

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Peki dizide kocası tarafından aldatılan Doktor Asya Arslan karakterini canlandıran Cansu Dere'yi biraz daha yakından tanımak ister misiniz?

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İşin aslı, 2000'lerin başından bu yana birçok unutulmaz dizide, bazıları ekran tarihine geçen kahramanları canlandıran Dere'yi tanımayan yok.

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 Biz onun Türkiye'nin üçüncü güzeli seçildiği zamandan bu yana neler yaptığını, kariyerinde nasıl hızla yükseldiğini bir hatırlayalım.
Cansu Dere, 1980 Ankara doğumlu. İlk ve orta öğrenimin İzmir'de tamamlayan Dere'nin hayatı 2000 yılında katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması ile farklı bir dönemece girdi.

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O yarışmada Türkiye'nin üçüncü güzeli seçildi ve hemen ardından da mankenlik yapmaya başladı. Birçok ünlü moda firmasının tanıtım yüzü oldu, podyuma çıktı. O arada İstanbul Üniversitesi Akeoloji Bölümü'nde okuyordu. Fakat mesleğine ağırlık vermek için okulu bıraktı.

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Türkiye Üçüncü Güzeli olarak taç giydiği 2000 yılında modelliğin yanı sıra TV sunuculuğuna da başladı Cansu Dere.

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Kanal D'de Çocuk ve Müzik adlı programı sundu. Sonra da başka TV kanallarında, çeşitli programlarda sunuculuk yaptı.

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Cansu Dere'nin oyunculuk serüveni de 2004 yılında başladı. Metro Palas aldı dizide Nazan karakterine hayat verdi. Sonra Alacakaranlık, Güz Yangısı, Kabuslar Evi gibi yapımlarda oynadı.

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Dere'nin TV dünyasında parladığı dizi ise Sıla oldu. Mehmet Akif Alakurt ile başrol paylaştığı bu dizi Cansu Dere'nin kariyerinde bir dönüm noktası oldu.

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Bunun ardından Kenan İmirzalıoğlu ile Son Osmanlı: Yandım Ali, sonra Acı Aşk adlı sinema filmlerinde oynadı.

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2009 yılında yine izlenme rekorları kıran Ezel dizisi için kamera karşısına geçti. Bu yapımda Son Osmanlı: Yandım Ali'de birlikte oynadığı İmirzalıoğlu ile yine ekran karşısında ikili oldu.

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Dere, birçok ünlü oyuncunun kadrosunda yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde de kamera karşısına geçti. İki yıl önce Haluk Bilginer ile Şahsiyet, geçen yıl Tolga Sarıtaş ile Ferhat ile Şirin dizilerinde rol aldı.

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Mankenliğin ardından geçiş yaptığı oyunculuk alanında da hızla yükselen Cansu Dere, bu sezon da Kanal D'nin Sadakatsiz dizisinde seyircisiyle buluşuyor.

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