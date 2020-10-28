Böyle başladı, böyle gidiyor

Biz onun Türkiye'nin üçüncü güzeli seçildiği zamandan bu yana neler yaptığını, kariyerinde nasıl hızla yükseldiğini bir hatırlayalım.

Cansu Dere, 1980 Ankara doğumlu. İlk ve orta öğrenimin İzmir'de tamamlayan Dere'nin hayatı 2000 yılında katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması ile farklı bir dönemece girdi.