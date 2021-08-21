Cansu Dere, Esra Erol ve Selma Ergeç Boğaz'da buluştu

Mikrofonu tutmayı bile unutmuşum Voce Müzik, Amerika’da düzenleyeceği Türk festivaliyle gövde gösterisine hazırlanıyor. ‘1. Annual Turkish Festival’ başlığı altında; Volkan Konak, Koray Avcı, Linet, Eypio ve Murat Çelik gibi isimlerle anlaşmalarını yapan Voce Müzik, etkinliği basın toplantısıyla duyurdu. Tanıtıma katılan Eypio, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “İlk defa gideceğim Amerika’ya, heyecanlıyım” diyen sanatçı, pandemi sürecini nasıl geçirdiğini de anlattı: “Evden çıkamadığımız zaman bol bol şarkı yaparım diye düşündüm ama beklediğim gibi olmadı. Mikrofonu tutmayı bile unutmuştum!” (Behlül AYDIN)