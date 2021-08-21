Cansu Dere, Esra Erol ve Selma Ergeç Boğaz'da buluştu
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Üçü bir arada
Modellik yıllarında başlayan arkadaşlıklarını sürdüren Cansu Dere, Selma Ergeç ve Esra Eron önceki akşam Boğaz’daki bir mekanda buluştu. Uzun süre sohbet edip hasret gideren arkadaşlar, keyifli günün fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında da paylaştı.
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Karan’dan taktik aldı
Ekranların sevilen dizisi ‘Kuruluş Osman’da rol alan Burak Özçivit, yeni sezon hazırlıklarına oğlu Karan ile birlikte başladı. Karan’la birlikte ata binen oyuncu, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. “Sezon öncesi Karan’dan taktikler” diye espri yapan oyuncuya çok sayıda beğeni gelirken, eşi Fahriye Evcen “Ay delireceğim” yorumu yaptı.
3
Ustadan yeni şarkı
Selçuk Ural, “Yalanlarla Dolanlarla” adlı yeni bir single hazırladı. Söz ve müziği Ural’a ait şarkının düzenlemesini Selim Çaldıran yaptı. Klibi Nazım Çelik’in yönetmenliğinde çekilen “Yalanlarla Dolanlarla”, çok yakında dijital platformlarda yayınlanacak.
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90’lara yolculuk
Caroline Yılmaz’ın sunduğu, Radyo D ve Dreamtürk’te ortak yayınlanan “Caroline Show”da bu akşam 90’lar rüzgârı esecek. Yılmaz, o yılların ünlü şarkıcıları Jale, Uhde Seçil ve Erdal Çelik’i ağırlayacak. Seyyal Taner, Metin Özülkü, Hazal ve Sibel Alaş da saat 22.00’de başlayacak canlı yayına telefonla bağlanacak.
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Ali Çınar 4 yaşında
Burcu Kara ve Fırat Parlak çiftinin oğlu Ali Çınar 4 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, oğlunun fotoğrafını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Bir yıl önce... Aliş’in yeni yaşı geliyor. Son fotoğrafta da on günlük. Dört yıl nasıl geçti?”
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Bu nasıl aşk?
Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yavru köpekle çekildiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Atiksoy fotoğrafına “Bu nasıl aşk! Ben bugün bu şapşikleri paylaşmadan duramam” notunu yazdı. Gönderiye birçok beğeni geldi.
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Mikrofonu tutmayı bile unutmuşum
Voce Müzik, Amerika’da düzenleyeceği Türk festivaliyle gövde gösterisine hazırlanıyor. ‘1. Annual Turkish Festival’ başlığı altında; Volkan Konak, Koray Avcı, Linet, Eypio ve Murat Çelik gibi isimlerle anlaşmalarını yapan Voce Müzik, etkinliği basın toplantısıyla duyurdu. Tanıtıma katılan Eypio, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “İlk defa gideceğim Amerika’ya, heyecanlıyım” diyen sanatçı, pandemi sürecini nasıl geçirdiğini de anlattı: “Evden çıkamadığımız zaman bol bol şarkı yaparım diye düşündüm ama beklediğim gibi olmadı. Mikrofonu tutmayı bile unutmuştum!” (Behlül AYDIN)