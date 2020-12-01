Cansu Dere: Aldatılmaya yabancı değilim

' Yalan söylemeyeceğimin, aldatmayacağımın sözünü verebilirim' Zor ilişki kurabilen ve zor etkilenen biri olduğunu ifade eden Dere, “Aynı anda birkaç kişiye aşık olmak benim için pek mümkün değil. Bu hisleri eş zamanlı olarak farklı insanlara duyulabilme ihtimalim yok. Yalan söylemeyi de hiç sevmem ve yorucu bulurum. Yalan söylemeyeceğimin, aldatmayacağımın sözünü verebilirim; ama karşımdaki insanın hayatında her zaman olacağımın garantisini veremem” diye konuştu.