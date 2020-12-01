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Hürriyet
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Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 10:19 | 

Cansu Dere: Aldatılmaya yabancı değilim

Sadakatsiz’ dizisinde intikam peşinde koşan bir kadını oynayan Cansu Dere, “Yabancı olduğum bir durum değil aldatılmış olmak” dedi.

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Kanal D’nin ‘Sadakatsiz’ dizisinde başrol oynayan Cansu Dere, InStyle Türkiye’nin aralık sayısına kapak oldu. Oyuncu, “Siz aldatılsanız ne yaparsınız?” sorusuna, “Birçok kişi gibi benim de yabancı olduğum bir durum değil aldatılmış olmak. Sevgi gibi, öç almak, kin, nefret de çok güçlü duygular... Böyle bir şey yapmış olan birisine tekrar güçlü bir duygu beslemeye gerek olduğunu düşünmüyorum” cevabını verdi.

2 Yalan söylemeyeceğimin, aldatmayacağımın sözünü verebilirim
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' Yalan söylemeyeceğimin, aldatmayacağımın sözünü verebilirim'

Zor ilişki kurabilen ve zor etkilenen biri olduğunu ifade eden Dere, “Aynı anda birkaç kişiye aşık olmak benim için pek mümkün değil. Bu hisleri eş zamanlı olarak farklı insanlara duyulabilme ihtimalim yok. Yalan söylemeyi de hiç sevmem ve yorucu bulurum. Yalan söylemeyeceğimin, aldatmayacağımın sözünü verebilirim; ama karşımdaki insanın hayatında her zaman olacağımın garantisini veremem” diye konuştu.

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