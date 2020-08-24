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Haber Giriş: 24 Ağustos 2020 - 09:46 | 

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın nikahından muhteşem fotoğraflar!

Uzun zamandır aşk yaşayan 46 yaşındaki Cansel Elçin ve 29 yaşındaki Zeynep Tuğçe Bayat sessiz sedasız nikah masasına oturdu. İkili, aile yakınlarının katıldığı bir törenle evlendi.

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Oyuncu Cansel Elçin meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat ile dünyaevine girdi. Çift pandemi sebebiyle aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu.

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Uzun zamandır aşk yaşayan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat en mutlu günlerinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

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Elçin, bu mutlu günü eşiyle çekilen fotoğrafını paylaşarak duyurdu ve romantik bir mesaj paylaştı.

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Yakışıklı oyuncu, "Hayatımın en güzel günü. Zeynep Tuğçe Bayat seni çok seviyorum. Sen beni karanlık derinliklerden elini uzatarak çıkardın. İyi ki sana tutunmuşum. Seninle hayatım aydınlıklar içinde. Güzelliğine, enerjine, zekana, yaratıcılığına hayran olmamak mümkün değil. Sadece sana değil, etrafını, dokunduğun, ürettiğin, sevdiğin her şeyi bana da sevdirdin. Beraber gideceğimiz bu yolda son nefesime kadar seni mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Aşkım" dedi.

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Zeynep Tuğçe ise sosyal medyadan düğün fotoğrafını paylaşarak, "Yıllar sonra tesadüfen karşılaştığımızda burada buluşacağımızı tahmin etmemiştim. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

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Gönülçelen adlı dizinin setinde tanışan ünlü çift, yıllar sonra aşk yaşamaya başladı. İkili, 3 yıldır birlikteydi.

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