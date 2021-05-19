Canlı ve anlık takip: Altın fiyatları bugün (19 Mayıs) ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? İşte piyasalardaki son durum ve altın yorumları..
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin internette aradığı konu başlıkları içinde yer alıyor. Gram altın fiyatları, yaklaşık olarak geçtiğimiz 6 ayın en yüksek seviyesini görürken, şu dakikalarda 504 lira seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı ise 1872 dolar seviyesinde hareket ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum ve uzman yorumları
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Altının gram fiyatı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün uluslararası piyasalarda 505,22 lira seviyesine kadar yükselerek 10 Kasım 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanan altının gram fiyatı, gün içinde en düşük ise 501.14 lira seviyesini görürken; saat 09.45 itibarıyla yüzde 0.39 oranında yükselişle 504.01 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 355 liradan satılıyor.
Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 501 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 502 lira seviyesinden başlamıştı.
Tahvil piyasasındaki hareketlilik, dolar endeksi ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyir yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken; altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1873 dolar seviyesini, en düşük ise 1864 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.14 oranında yükselişle 1872 dolardan işlem gördü.
Ons altın gün içerisinde en yüksek 1855 dolar seviyesini, en düşük ise 1842 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.55 oranında yükselişle 1853 dolardan işlem gördü.
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ONS ALTINDA HEDEF 1900 DOLAR MI?
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Özellikle ABD enflasyon verisi sonrasında çalkantılı süreç yaşanan geçen haftanın son iş gününde dolar endeksinde yaşanan gerileme sonrasında ons altın en yüksek 1845 dolar seviyesini görmüştü. Yeni haftanın ilk saatlerinde ise 1850 dolar üzeri fiyatlamaları gören ons altında ana yükseliş trendi içerisinde olduğumuzu söylemek mümkün.
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Bu ana trend içerisinde ilerlerken hafif çaplı geri çekilmeler olması halinde geçen hafta da bahsettiğim 1814 dolar seviyesindeki desteğin devam ettiğini belirtebilirim.
Hatta bu destek seviyesi geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yukarı sert hareket esnasında bile korundu. Tekrardan bu geri çekilmelerin gündeme gelmesinin yeni alım fırsatları şeklinde değerlendirileceğini düşünüyorum.
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1850 dolar seviyesinin üzerine yerleşme olursa da 1900 dolar seviyesine olan yolculuğun hafif dalgalanmalar ile başlamasından bahsedebiliriz.
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Bu hafta açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının satır aralarında eğer ABD enflasyonunun yukarı yönlü hareketinin geçici olduğu temasına vurgu yapıldığına şahit olursak, ABD 10 yıllıklarında ilave geri çekilmeler ons altının 1900 dolar seviyesine hareketini destekler nitelikte olacaktır.
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Gram altında geçen hafta 500TL’nin çok uzak olmadığından bahsetmiştim. Nitekim Perşembe günü bu seviyenin yakalandığını gördük. Yeni haftanın erken saatlerinde 500TL üzerinde görülen seviyelerden dolar/TL kurunun 8.32TL’ye gerilemesi sonucunda 496TL seviyelerine inişler oldu.
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Bu hareket de bize dolar/TL kurundaki geri çekilmenin sınırlı kalma ve yukarı yönlü riskler çerçevesinde yeniden artış senaryosunun işlemeye başlaması haline bu hafta içerisinde yeniden 500TL üzeri hareketleri görebileceğimizin göstergesi. Bu ana senaryo çerçevesinde Kasım 2020’de görülen 520TL seviyesinin test edilmesi durumu yeniden kısa vadede söz konusu olabilir.
Bu durum gerçekleşene kadar eğer aşağıda 480TL seviyelerine yakınlaşmalar gündeme gelirse, bunların alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum.
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ONS ALTINDA 9 AYDIR BEKLENEN YÜKSELİŞ HAREKETİ BAŞLADI
Yusuf Topçu - Marbaş Menkul Araştırma Müdürü
Ons altın 31 Mart tarihinden beri yükselmekte. 1681 dolardan başlayan bu harekette yaz dönemine yaklaşırken 1870 dolar seviyesinde bulunuyoruz. 2020 yılının Ağustos ayında görülen ve ons altında tarihi zirve olan 2 070 dolar seviyesine doğru tekrar bir hareket başlamış gözüküyor.
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Son 8-12 aylık periyotta rekor fiyatlamalar görülen emtia fiyatlarına kıyasla altının performansı vasat kalıyor. Bakır, platin, paladyum gibi sanayide yoğunlukla kullanılan emtialara ek olarak mısır, soya ve buğday fiyatları da devamlı olarak artıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi sonrasında tedarik zincirlerindeki aksama, zorunlu üretim kısıtlamaları ve düşen talep gibi sebeplerin birleşmesiyle tüm emtialarda eş anlı başlayan ralli, bir süredir küresel piyasalardaki fiyatlamaları belirleyen ana gündem maddesi.
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ABD’de yıllık enflasyonun yüzde 4,2’ye çıktığı bu dönemde emtia fiyatları kaynaklı maliyet enflasyonu yakından takip edilmekte. Yüzde 4,2’ye yükselen TÜFE’den de önemlisi yüzde 6,2 olan Üretici Fiyat Endeksi’ne baktığımızda artan emtia fiyatlarının etkisi açıkça görülmekte. Fed ise bu enflasyon evresinin ‘geçici’ olduğunu belirterek enflasyon endişelerini bertaraf etmiş durumda.
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Tüm bu bilgiler ışığında ons altında 9 aydır beklenen yükseliş hareketi başlamış durumda. Kısa vadede ilk hedefi eski zirvesi 2070 dolar olacak. Emtia fiyatlarındaki ortalama yükselişle kıyasladığımızda ise, altın fiyatlarında enflasyon fiyatlaması yeni zirveler getirecek gibi duruyor.
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ONS ALTININ GÖZÜ FED TUTANAKLARINDA
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
İçinde bulunduğumuz hafta başlangıcı ile birlikte ABD dolar endeksinin düşüş trendi içerisine girerek 90 seviyesinin altına düşmesinin etkisiyle ons altın fiyatları 1873 dolar seviyelerine kadar hızlı bir yükseliş kaydetti.
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Hafta başı yaptığım yorumda 1850 doların üzerine yerleşmesi durumunda ons altın fiyatının 1900 dolar seviyesine yönelik yolculuğunun başlayacağından bahsetmiştim. Şu andaki görünümde de 1870 dolar seviyesinin altında bir kapanış olmaması ve burada bir destek bulması halinde 1900 dolar hedefine ilerleyiş devam edecektir.
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Bugün akşam saatlerinde açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının satır aralarında verilecek mesajlar da bu ilerleme üzerinde önemli rol oynayacaktır. Eğer ABD tüketici fiyatlarındaki yükselişin Fed Başkanı Powell’ın dediği gibi geçici olduğuna piyasa oyuncuları tarafından kanaat getirilirse bu durum ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.65 seviyesi altında kalmasını devam ettirir ve bu durum da ons altın fiyatlarını yukarı doğru iter diye düşünüyorum.
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Bu koşul altında gram altın tarafında ise, 500TL üzerindeki hareket de sürekliliğine devam edecektir görünüyor.
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Gram altını 500TL üzerine daha da taşıma konusundaki en itici güç ise dolar/TL kurunda bayram esnasında görülen 8.50TL seviyesinin yeniden test edilme riski olacaktır.