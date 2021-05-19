Canlı ve anlık takip: Altın fiyatları bugün (19 Mayıs) ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? İşte piyasalardaki son durum ve altın yorumları..

Altının gram fiyatı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün uluslararası piyasalarda 505,22 lira seviyesine kadar yükselerek 10 Kasım 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanan altının gram fiyatı, gün içinde en düşük ise 501.14 lira seviyesini görürken; saat 09.45 itibarıyla yüzde 0.39 oranında yükselişle 504.01 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 355 liradan satılıyor.



Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 501 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 502 lira seviyesinden başlamıştı.



Tahvil piyasasındaki hareketlilik, dolar endeksi ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyir yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken; altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1873 dolar seviyesini, en düşük ise 1864 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.14 oranında yükselişle 1872 dolardan işlem gördü.