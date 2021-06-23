Canlı ve anlık fiyat takip ekranı: Altın fiyatları bugün ne kadar.. 1 Gram altın kaç TL? İşte piyasadaki son durum..
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenler tarafından internette aranan konular arasında yer alıyor.. Dün 504,4 liraya kadar yükselen gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 502,8 liradan tamamladı. Bugün sabah saatlerinde ise 493 lira seviyesine kadar gerileyen altın fiyatları, şu dakikalarda 494 liradan işlem görüyor.
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Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 azalışla 494 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 813 lira, Cumhuriyet altını da 3.324 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, dün dolar endeksindeki gevşemenin desteğiyle yüzde 1,1 artarak 1.783 dolardan günü kapatırken, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.779,6 dolardan alıcı buluyor.
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Analistler, piyasaların her türlü açıklama ve veriye karşı duyarlılığının arttığını, yatırımcı beklentilerinin şekillenmesi sürecinde piyasalarda yaşanan oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.
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Bu kapsamda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yakından takip edileceğini aktaran analistler, bugün makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, ABD'de ikinci el konut satışları ile Richmond Fed İmalat Endeksi'nin izleneceğini bildirdi.
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Analistler, yatırımcı beklentilerindeki belirsizliğin devam etmesinin altının ons fiyatında da yön arayışını zorlaştırdığını vurgulayarak, teknik açıdan ons altında 1.770 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.