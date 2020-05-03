Canlı ve anlık altın fiyatı takip ekranı 2020 altın yorumları: Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve 1 gram altın kaç TL?
"Altın fiyatları ne kadar?" sorusu hafta sonu da yatırımcılar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 2 Mayıs Cumartesi günü canlı altın fiyatı takibi yapanlar, altın fiyatlarının anlık son durumunu serbest piyasalardaki grafiklerden öğrenecek. Ekonomistlerin altın yorumları da altın almayı düşünenlerin yoğunlaştığı konulardan. Peki, Çeyrek ve 1 gram altın kaç TL? İşte, serbest piyasalarda altın fiyatlarında son durum ve güncel altın fiyatları takibi...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Altın piyasasındaki inişli çıkışlı grafik piyasaları takip edenler tarafından merakla inceleniyor. Altın piyasasının en çok talep gören türlerinden olan çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının günlük değeri yatırımcıların takibinde. 2020 altın yorumlarında ise uzmanların dikkat çeken analizleri var. Peki altın fiyatları bugün ne kadar, 1 Gram altın kaç TL'den satışta? İşte altın fiyatlarını takip edebileceğiniz anlık ve canlı verilerin aktarıldığı altın fiyatları ekranı
Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi yatırımcının dikkatini çekerken, 1 Gram altının değeri 383.458 liraya kadar yükseldi. Bu fiyatların ardından diğer yatırım altınlarının da değeri değişti. Peki altın piyasasındaki son durum nedir? İşte analistlerin 2020 altın yorumları ve piyasa hakkındaki son veriler
2
Abone Ol
2020 ALTIN FİYATLARI SON DURUM
Gram altının satış fiyatı 383.46 lira olurken, 382.86 lira seviyesinde geri alınıyor.
Çeyrek altının satış fiyatı 630 liradan işlem görürken, 615 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1260 liradan işlem görürken 1227 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2517 liradan işlem görürken, 2.455 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 351.50 lira olurken, 348.50 liradan geri alınıyor.
Nisan ayının da yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Küresel piyasalar ise yangın yeri. Her gün yeni bir gelişme ile piyasaları öngörmenin ciddi anlamda zor olduğu günlerden geçiyoruz.
2020 yılına nasıl umutlarla başlarken, Covid19 nedeniyle çok başka senaryoları konuşmaya başladık. Önümüzdeki günlerinde önemli olduğunu haber akışlarının ön planda olacağını bekliyorum. Dünya normale dönmeye çalışıyor, Avrupa ve ABD kısıtlamaları kademeli bir şekilde kaldırmaya başladı. Ne yazık ki virüs ortadan tamamen kalkmadı ama artık yavaş yavaş piyasaların normale dönme isteğini gözlemliyoruz. Bundan sonrası yine zor olacak sonuçta bu dönemde ekonomiler hasar gördü, bu hasarların sarılması için biraz daha zaman var. Bu süreç, piyasalar açısından da yorucu geçiyor. Dışarıda borsalarda zaman zaman ciddi satışlarla karşılaşıyoruz sonrasında toparlanma çabaları, diğer yandan altına olan talep bir anda hızlanıyor sonrasında yerini kar satışlarına bırakıyor. Karışık bir denklem içerisindeyiz resmen.
4
Abone Ol
Borsa İstanbul 100 endeksinde 50 günlük ortalaması 100 bin 500 seviyesinden geçiyor. Bu seviyesi bizim için direnç noktası olarak takip edilebilir. Bu direncin üzerine doğru hareketini genişletmesi içinse iç piyasa açısından olumlu haber akışlarına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir ortam oluşmadığı sürece borsada kalıcı bir yükseliş oluşmayabilir.
5
Abone Ol
Bilanço sezonu başlıyor, zaman zaman hisse bazlı hareketler görmeye başlayacağız. Ancak ana resimde borsa için bir tedirginlik söz konusu yani olası bir satışa daha hazırlıklı olmalıyız. Tabii kesin olur diyemem ama olası bir satış bence panik havası yaratması sizler için aksine yavaş yavaş alımları yapmaya başlayabilirsiniz. Artık son satış olur diye düşünüyorum. Teknik olarak ise 95 bin seviyesini destek noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. Olası satışların bu seviyeye kadar karşılanması durumunda bahsettiğim satışlar biraz zor olur. Ancak endeks 95 bin seviyesinin altına doğru bir harekete başlarsa bu durumda satışlar 90 bin seviyesine doğru uzayabilir. Dolayısıyla 95 bin altına biraz dikkat.
6
Abone Ol
Bugünkü yazımı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararı sonrası yazdım ve kararın borsa üzerinde ciddi bir hareket yaratmadığını görmüş olduk. Zaten, Merkez beklentilerin üzerinde bir faiz indirimi bile yapsa piyasayı alıştırmıştı ve enflasyon konusunda özellikle eli rahattı. Bu nedenle Merkez kaynaklı bir oynaklık oluşmadı. Benim bundan sonrası için beklentim, swap antlaşmasına dair görüşmelerde olumlu bir sonuca varılması. Eğer bir antlaşma haberi alırsak bu durum yurtiçi piyasalar özelinde olumlu algılanabilir. O zaman endeksin kazançlarını daha da genişletmesini beklerim. Zaten, hafta sonu TCMB Başkanı Murat Uysal’da açıklamalarında, görüşmelerin sürdüğünün sinyalini verdi.
7
Abone Ol
Dolar/TL kurunda bir huzursuzluk var ve uzun zamandır söylediğim bir şey. Dolayısıyla kurun yukarı yönde hareketi benim için çok sürpriz değil. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında çok güçlü değil. 2020 yılında, Gelişmekte olan ülke paralarına yönelik fon girişlerinin yerini fon çıkışları aldı. Her ülkenin kendi iç sorunları da cabası. Kısacası bu yıl onların yılı olamadı ve bu durumda TL üzerinde baskı yarattığı için kuru rahatsız ediyor. Teknik görünümde, 7.00 TL direncini zorlamaya başladı ve ilerleyen günlerde bu direncin üzerine doğru hareket yapabilir. Ancak bu durum yerini kar satışlarına bırakabilir düşüncesindeyim. Soluksuz bir yükseliş olmayabilir. Zaten, TCMB aktif bir şekilde piyasada ve gelişmeleri yakından izliyor. Kurda olası rahatsız edici bir görünüm, Merkez’in kontrolünde olabilir. Kısacası, ben kurda geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekliyorum. Zaman zaman tansiyon yükselse bile ana resimde temkinli kalmasını bekliyorum. Bu süreci, 6.80 TL seviyesinin üzerinde geçirmeye devam edebilir. Olası 7.00 TL üzeri tepkiler şimdilik zayıf kalabilir düşüncesindeyim. Mevcutta dolar pozisyonları korunabilir ancak ilave pozisyonlar için dikkatli olmanızı öneririm.
8
Abone Ol
En sevdiğim enstrüman olan ons altın içinse orta-uzun vadede yükselişin devam etmesini bekliyorum. Virüs tamamen hayatımızdan çıktıktan sonra dünya genelinde Merkez Bankalarının uygulamış olduğu politikalar, teşvik paketleri ve düşük faiz ortamı aynı zamanda petrol fiyatlarındaki toparlanma çabası derken kısacası altın özelinde yine olumlu yorumlanabilir. Dolayısıyla altında geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekliyorum ve hatta olası 1650 dolar seviyesine doğru sert düşüşler yatırımcılar açısından değerlendirilebilir. Ana resimde teknik olumlu.
9
Abone Ol
Gram altın yatırımcıları, sizlerde mevcutta uzun pozisyonlarınızı korumaya devam edebilirsiniz. İlave alımlar yapmak içinse geri çekilmelerde kademeli bir şekilde değerlendirmeniz mümkün olabilir.
10
Abone Ol
Gümüş yatırımcısı bu seviyelere dikkat!
Rıdvan BAŞTÜRK
Özel Fon Yöneticisi
Küresel faizlerin düşmesi ve piyasalara verilen likidite değerli metalleri ana resimde desteklemeye devam ediyor.
11
Abone Ol
Corona virus etkisini azaltmak için 4 büyük dediğimiz Amerikan Merkez Bankası (FED), Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faizleri 0’a indirmesi veya eksi faiz vermesinin yanı sıra ekonomiler ve piyasaları desteklemek için ciddi miktarlarda teşvik sağlamaları değerli metallerden olan ons altın ve ons gümüşü ana resimde destekliyor.
12
Abone Ol
Dönem dönem bu iki metalde geri çekilmeler yaşansa da (düzeltme hareketleri) piyasalar bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Diğer yandan normal şartlarda borsalar ile korelasyonu ters olan bu metaller son dönemde ise pozitif korelasyon gösteriyor. Yani geçmişte borsalar düşerken yükselen değerli metaller son dönemde ise borsalarla birlikte hareket ediyor. Piyasalarda sıkıntı arttığında nakde dönüş çabaları neticesinde değerli metallere de satış gelirken, borsalar yükseldiğinde değerli metallere de talep geliyor. Bu korelasyon daha ne kadar sürer bilinmez ama mevcut durumda bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor.
13
Abone Ol
Piyasalarda borsalar tarafında iyi kötü bir dengelenmenin olduğunu ve oynaklığın azaldığını görmekteyiz. Bu dengelenme değerli metaller için de görüntünün daha net olmasını sağlıyor.
14
Abone Ol
Teknik olarak baktığımızda, ons altın tarafında yukarı yönde ivmenin sürdüğünü görmekteyiz. Burada kısa süreli hareketler yerine ana resme odaklanmak daha doğru olacaktır. Ons altın özelinde 1640 dolar üzerinde kalındığı her durumda pozitif ivmenin sürmesini bekleyebiliriz. Olası düzeltme hareketlerinde bu seviye yeniden fırsatlar verebilir. Yukarıda ise 1738 doların önemli bir eşik olarak izliyoruz. Direkt bir yükselişten ziyade kar satışlarının ardından bir momentum bekleyebiliriz.
15
Abone Ol
Ons gümüş tarafında ise 11.60 dolar seviyesinden başlayan ve 15.80 dolar seviyesine doğru giden yükseliş eğiliminin düzeltmesini gördük. Gümüş özelinde 14.80-14.60 dolar bandı üzerinde kalınmasını pozitif olarak görüyorum. Bu bölge üzerindeki geri çekilmeler kademeli alım fırsatları verebilir.