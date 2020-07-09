Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı: Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 9 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatları yorumu

SERBEST PİYASALARDA ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1 artışla 400,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 649 lira, Cumhuriyet altını 2.657 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 400,20 liradan işlem gördü..
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:.
SALI ÇARŞAMBA.
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 396,00 396,20 400,00 400,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.610,00 2.631,00 2.636,00 2.657,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 361,00 365,00 365,00 369,00
Lira(Tam) Ziynet 2.550,00 2.570,00 2.576,00 2.596,00
Yarım Ziynet 1.275,00 1.285,00 1.288,00 1.298,00
Çeyrek Ziynet 638,00 643,00 644,00 649,00