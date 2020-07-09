Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı: Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 9 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatları yorumu

Özellikle dün iki ayrı basın kaynağından gelen aşı çalışmalarındaki pozitif haber, ons altında bir miktar kar satışını da tetikledi ve kıymetli metal 1760 dolar seviyesine kadar geriledi. Anlık olarak baktığımızda ise 1770 dolar seviyesini görüyoruz.



Ons altındaki en ufak bir hareket gram altını tetiklerken, yatırımcıların odağına yeniden gram altının yerleşmesini sağlıyor. Gram altın hafta içerisinde, onsta yaşanan bu hareketin etkisi ile 394,3 TL seviyesini gördü. Bugün ise 390 TL seviyesi çevresinde şekilleniyor. Kur tarafında stabil hareket korunurken, yani hareket ons kaynaklı yaşanıyor. Şayet kurda yukarı yönde sert bir hareket oluşmaz ise ve yatay seyir korunabilirse yine gram altının belirleyicisi ons altın olacak. İşte bu yüzden gram altında daha temkinli olmak gerekecek.