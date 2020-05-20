Canlı ve anlık altın fiyatları takibi 2020: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne?

Bu doğrultuda, nisan ayında aşmakta zorlandığı 1745 dolar direncini destek konumuna getiren altın için bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda yükselişini sürdürmesini beklerim. Orta ve uzun vadede altında yukarı yönde bir trend söz konusu, çünkü dünya ekonomilerinin toparlanması zaman alacak. Ayrıca salgının ne yönde şekilleneceği de fiyatlar açısından önemli.



Bu hafta yine Fed Başkanı Powell’ın konuşmaları bulunuyor, ancak söylemlerde çok ciddi bir değişiklik beklenmeyebilir. Genel resimde, Powell ABD ekonomisine yönelik olumsuz olduğu için bu ton bir süre aynı kalacaktır. Ne zaman yumuşatırsa, bu düşüncesini o zaman piyasaların daha da normalleşme yolunda hızlandığını görebiliriz.



Teknik olarak baktığımızda ise, 1777 dolar ve 1782 dolar dirençleri takip edilebilir. Bu dirençler aşılırsa 1800 dolar kapısına doğru bir hareket görülebilir. Gram altın yatırımcısı mevcutta portföylerini korumaya devam edebilir. Geri çekilmeler alım yönünde değerlendirilmeli düşüncesindeyim.