Canlı ve anlık altın fiyatları: Gram altın haftanın son gününde ne kadar oldu? - 28 Ağustos çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI HAFTAYI NE KADARDAN KAPATTI?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,27 artışla 461,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.061,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,27 yükselişle 461,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 455,50 455,70 461,30 461,50
Cumhuriyet Ata Lira 3.003,00 3.024,00 3.040,00 3.061,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 415,60 419,60 421,00 425,00
Lira(Tam) Ziynet 2.935,00 2.955,00 2.971,00 2.991,00
Yarım Ziynet 1.467,00 1.477,00 1.486,00 1.496,00
Çeyrek Ziynet 734,00 739,00 743,00 748,00