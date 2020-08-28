Canlı ve anlık altın fiyatları: Gram altın haftanın son gününde ne kadar oldu? - 28 Ağustos çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? Altın fiyatları güvenli liman olma özelliğiyle yatırımcıların en önemli gündem konusu oldu. Altın fiyatları 28 Ağustos değerleri günün en çok merak edilenleri arasında. Gram altın fiyatları şu dakikalarda 460 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1960 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1952 dolardan işlem görüyor.



Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 454 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 458 TL'den başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 454.53 lira, en yüksek ise 462.30 lira seviyesini görürken; saat 13.26 itibarıyla yüzde 0.98 oranında yükselişle 460.22 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 755 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 112 liradan satılıyor.