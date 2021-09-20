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Ekonomi
Haber Giriş: 20 Eylül 2021 - 11:26 | 

Canlı ve Anlık altın fiyatları: Gram altın bugün kaç TL? İşte altın piyasasında son değerler

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun merakla takip edilirken, haftaya düşüş ile başlayan altın piyasında gözler ons altın ve gram altın fiyatlarında. İşte haftanın ilk gününde altın piyasasındaki son durum

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Küresel piyasalar bu hafta Fed'den gelecek açıklamalara odaklanmışken dolardaki güçlenme nedeniyle altın fiyatları sert geriledi.

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ABD Merkez Bankası Fed bu hafta Faiz kararını açıklayacak. Faiz kararından daha çok piyasalar Fed'in yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda. Fed'in varlık alımlarını azaltacak olması beklentisi ve faiz indirimi ihtimali Altın fiyatları üzerinde bir süredir baskı oluşturuyor.

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Kararın açıklanmasına çok kısa bir süre kala ons altın fiyatlarında sert hareketler görüldü. Ons altın 1800 Dolar olan psikolojik eşiği aşağı doğru kırdı ve 1740 dolar seviyelerine kadar geriledi.

4GRAM ALTIN DA DÜŞÜŞTE

GRAM ALTIN DA DÜŞÜŞTE

Gram Altın fiyatları da ons altına paralel düşüş gösterse de dolardaki yükseliş kayıpları bir miktar azaltıyor.

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Gram altın gün içinde en düşük 484 lira, en yüksek 488 lira seviyesini gördü. Saat 07:39 itibarıyla 486.1 liradan alıcı buluyor.

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