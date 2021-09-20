Canlı ve Anlık altın fiyatları: Gram altın bugün kaç TL? İşte altın piyasasında son değerler

ABD Merkez Bankası Fed bu hafta Faiz kararını açıklayacak. Faiz kararından daha çok piyasalar Fed'in yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda. Fed'in varlık alımlarını azaltacak olması beklentisi ve faiz indirimi ihtimali Altın fiyatları üzerinde bir süredir baskı oluşturuyor.