Canlı ve anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın yükselir mi, düşer mi? İşte altın yorumları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatlardaki değişimlere göre işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.069,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 462,50 liradan işlem gördü. Peki bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatlarıKAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 462,30 462,50 460,30 460,50
Cumhuriyet Ata Lira 3.048,00 3.069,00 3.035,00 3.056,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 422,00 426,00 420,00 425,00
Lira(Tam) Ziynet 2.979,00 2.999,00 2.965,00 2.985,00
Yarım Ziynet 1.489,00 1.499,00 1.483,00 1.493,00
Çeyrek Ziynet 745,00 750,00 741,00 746,00