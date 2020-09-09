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Hürriyet
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Haber Giriş: 09 Eylül 2020 - 02:28 | 

Canlı ve anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın yükselir mi, düşer mi? İşte altın yorumları

Altın fiyatları hafta ortasında da merak edilen konulardan oldu. 8 Eylül salı günü gram altın 463,21 liradan alındı, 463,32 liradan satıldı. İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 746,00 lira, Cumhuriyet altını 3.056,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 460,50 liradan işlem gördü. Yatırım danışmanı Eda Karadağ, ‘Geçtiğimiz haftalarda, Fed Başkanı Powell’ın enflasyon konusundaki stratejilerini açıklamasının ardından piyasada dolar negatif, altın pozitif bir hava oluşmuştu. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, güncel altın yorumları ve piyasalarda son durum.

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatlardaki değişimlere göre işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.069,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 462,50 liradan işlem gördü. Peki bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatlarıKAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 462,30 462,50 460,30 460,50

Cumhuriyet Ata Lira 3.048,00 3.069,00 3.035,00 3.056,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 422,00 426,00 420,00 425,00

Lira(Tam) Ziynet 2.979,00 2.999,00 2.965,00 2.985,00

Yarım Ziynet 1.489,00 1.499,00 1.483,00 1.493,00

Çeyrek Ziynet 745,00 750,00 741,00 746,00

2GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 463,21 liradan alınıyor, 463,32 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 752,50 liradan alınıyor, 761,50 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.500,40 liradan alınıyor, 1.525,800 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 3.000,70 liradan alınıyor, 3.032,90 liradan satılıyor.

Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız

3ALTINDA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR
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ALTINDA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR

Eylül ayının başında Gedik Yatırım yatırım danışmanı Eda Karadağ konu ile ilgili şu yazıyı kaleme aldı:

Küresel piyasalarda, altındaki oynaklık devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, Fed Başkanı Powell’ın enflasyon konusundaki stratejilerini açıklamasının ardından piyasada dolar negatif, altın pozitif bir hava oluşmuştu. Ancak bu şimdilik kısa sürdü ve altın yeniden yatay seyrini korumaya devam ediyor. Hala virüsün etkisi piyasalarda hissedildiği için altında da yön arayışı sürüyor. Özellikle virüs sonlanmadığı ve piyasalar rahatlamadığı sürece altında yukarı yönde eğimin bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz.

Bu hafta, ABD’de tarım dışı istihdam ve PMI verileri takip edilecek. Son dönemde açıklanan veriler beklentilerin üzerinde gelmeye başlayınca bu durum ABD borsalarında rekor kapanışları da destekledi. Dolayısıyla bu hafta açıklanacak verilerin bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum.

Diğer yandan, ABD borsalarına da değinmek lazım çünkü Fed’in yeni stratejisi, ABD ile Çin arasında diyalog pencerelerinin sürüyor olması, beklentilerin üzerinde açıklanan verilerin etkisi derken borsalarda geçtiğimiz hafta pozitif kapanışlar ve rekor seviyeler gördük.

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Yeni hafta açılışında da vadeli piyasalarda ABD borsalarında hafif alıcılı bir görünüm izleniyor. Bugün önemli bir veri akışı bulunmadığı için TSİ 16:30 spot piyasa ABD borsalarında pozitif açılışlar bekleyebiliriz. Diğer yandan, ABD ile Çin arasındaki iyimserlik, virüsle ilgili tedavi yöntemlerine yönelik açıklamalar ve ABD verileri bu haftada altın için takip edilebilir.

Altında teknik görünüm, 22 günlük ortalaması 1969 dolar seviyesinden geçiyor ve en yakın direnç alanı olarak izleyebiliriz. 1977 dolar seviyesi bir diğer direnç alanı olarak takip ediliyor. Göstergeler yatay seyrediyor. Altında olağanüstü bir durum olmadıkça tepkiler sakin olabilir yani bu durumda yatay seyrin bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz.

Belirttiğim dirençler aşılmadığı sürece 2000 dolar seviyesine doğru iştah zayıf kalabilir. Buna karşın, olası geri çekilmelerde, 1955-1943 dolar seviyeleri destek alanları olarak takip edilebilir. Gram altın için mevcut pozisyonlar korunabilir. İlave alımlar için 468-470 TL seviyesinin üzerinde kalıcı seyrin görülmesinde fayda var.

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