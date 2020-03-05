Canlı ve anlık altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın ve tüm yatırım altınlarında son durum.. Altın fiyatları yorumları
Altın fiyatları yükselişe geçti. Altın fiyatlarındaki artışın ardından piyasaları takip eden yatırımcılar gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyorlar. Aynı zamanda analistlerin yaptığı altın yorumları da günün en çok araştırılan konular arasında. Peki anlık ve canlı olarak altın fiyatları şuan ne kadar oldu? İşte altın piyasasındaki son durum ve altın fiyatları yorumları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Altın fiyatlarına ilgi haftanın son işlem gününe doğru devam ediyor. Hareketliliğiyle yatırımcılarını şaşırtmaya devam eden altın fiyatlarındaki anlık değişimleri takip etmek isteyenler, altın piyasasındaki değişimleri ve analistlerin yorumlarını inceliyor. Güne 320 lira seviyesinden başlayan altın en yüksek 321.4 lira, en düşük ise 319.2 lira seviyesini gördü. Peki, çeyrek, cumhuriyet ve yarım altında son durum ne? İşte 5 Mart tarihli altın fiyatları
2
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altının satış fiyatı 517 lira olurken, alış fiyatı 529 lira seviyesinde işlem görüyor. Yarım altının satış fiyatı 1032 lira olurken, 1059 liradan geri alınıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı 2143 işlem görürken, 2175 liradan geri alınıyor.
3
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK
Şevin Ekinci - Ekonomist Fed faiz indiriminden sonra altın fiyatında yeniden bir yükseliş gördük. Zaten Corona virüs kaynaklı bir belirsizliğin ve riskin bulunması altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir baskı unsuruydu; buna bir de 18 Mart tarihinde Fed’den gelme ihtimali olan faiz indirimi eklenmişti. Ancak bunun, tarihinden de önce olağanüstü olarak gerçekleşmesi altın fiyatını ons cinsinden 1644 dolar seviyesine taşıdı. Çok uzun olmayan bir vadede altın fiyatının tekrar 1660 dolar seviyesini görmesini bekliyorum.
4
Yıl boyu için de altın fiyatında yüksek seviyeleri beklemek yanlış olmayacaktır. Sene başında bazı uzmanlar altın için 2020 yılında 1700 dolar seviyesi gibi öngörülerde bulunuyordu.
5
Mevcut konjonktürde bu beklentilerin gerçekleşme olasılığı var. Sene içinde altında ons başına 1680 dolar seviyelerinin test edileceği beklentisi içindeyim.
6
ALTIN FİYATLARI 4 MART KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,23 artışla 321,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 523,00 lira, Cumhuriyet altını 2.140,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,23 yükselişle 321,70 liradan işlem gördü.
7
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.640 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, küresel çapta merkez bankalarından gelen faiz indirimlerini takiben, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kuruluşların da salgının etkileriyle mücadele etmek amacıyla bütçe ayırdıklarını duyurmasıyla risk iştahının görece arttığını kaydetti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomi için hala önemli bir risk faktörü olmaya devam ettiğini belirten analistler, çeşitli ülkelerde artan ölümlü vakaların altın fiyatlarını desteklediğine dikkati çekti. Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.650 doların direnç, 1.625 doların destek konumunda olduğunu, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti. ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUMU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN