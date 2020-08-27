Canlı ve anlık altın fiyatları 27 Ağustos: Altın fiyatları ne kadar, çeyrek ve gram altında son durum ne? İşte uzmanların altın yorumları

Altın fiyatları güncel verileri, gram, çeyrek ve yarım atlında anlık değişimler haftanın ilk gününden bu yana takip ediliyor. Gram altın fiyatları şu dakikalarda 459 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1955 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1938 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? İşte 27 Ağustos altın fiyatları ve analistlerin yorumları...



Altın fiyatlarının ne kadar olduğuna yönelik araştırmalar sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Dünkü kapanış ve bugünkü açılış fiyatlarını merak eden yatırımcılar, özellikle gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını inceliyor. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları takip ekranı ve analistlerin altın yorumlarını derledik...



ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?



Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455,70 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 455,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 455,70 liradan, 3 bin 3 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 24 liradan, 415,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 419,60 liradan, 2 bin 935 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 955 liradan, bin 467 liradan alınan Yarım Ziynet bin 477 liradan ve 734 liradan alınan Çeyrek Ziynet 739 liradan satıldı.