Canlı ve anlık altın fiyatları 27 Ağustos: Altın fiyatları ne kadar, çeyrek ve gram altında son durum ne? İşte uzmanların altın yorumları
Altın fiyatları, güne düşüşle başlamasının ardından 458,3 liradan işlem gördü. Yatırımcıların güvenli liman olarak kabul ettiği gram altın haftanın dördüncü işlem gününde canlı ve anlık altın fiyatları ekranına yansıdı. Gram ve çeyrek altın piyasalarında yaşanan anlık değişimler uzmanlar tarafından mercek altına alındı. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.980 dolar seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti. Peki, altın fiyatları ne kadar, çeyrek ve gram altında son durum ne? İşte, 27 Ağustos canlı, anlık altın fiyatları ve altın piyasalarında son durum...
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Altın fiyatları güncel verileri, gram, çeyrek ve yarım atlında anlık değişimler haftanın ilk gününden bu yana takip ediliyor. Gram altın fiyatları şu dakikalarda 459 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1955 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1938 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? İşte 27 Ağustos altın fiyatları ve analistlerin yorumları...
Altın fiyatlarının ne kadar olduğuna yönelik araştırmalar sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Dünkü kapanış ve bugünkü açılış fiyatlarını merak eden yatırımcılar, özellikle gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını inceliyor. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları takip ekranı ve analistlerin altın yorumlarını derledik...
ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 455,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 455,70 liradan, 3 bin 3 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 24 liradan, 415,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 419,60 liradan, 2 bin 935 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 955 liradan, bin 467 liradan alınan Yarım Ziynet bin 477 liradan ve 734 liradan alınan Çeyrek Ziynet 739 liradan satıldı.
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ANLIK ALTIN FİYATLARI VERİLERİ
Altının gram satış fiyatı bugün 459 liradan işlem görüyor.
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Çeyrek altının satış fiyatı 745 lira olurken, 755 liradan geri alınıyor.
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Yarım altının satış fiyatı 1.487,60 liradan işlem görürken, 1.514,80 liradan geri alınıyor.
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ALTIN FİYATLARI YORUMLARI
IKON Menkul
Ons Altın dün 1903 $’a kadar geri çekildi. Bu geri çekilme, grafikte bir süredir öneminden bahsettiğimiz yükselen fiyat kanalının üst bandından döndü. Bu bölgeden gelen tepki sonrasında ise 1960 direncine yakın bir bölgeye tepki geldi.
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Asya seansında 1945 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu bölgede artık sıkışma belirgin. Gün içi hareketlerde 1960’ın üzerindeki günlük mum kapanışları pozitif hareketleri tekrar güçlü şekilde tetikleyebilir. Olası kar satışlarında ise öncelikle 1926 desteği, sonrasında da kanalın alt bandı önemli destek hatları olarak karşımıza çıkacak. Kanalın kırılması düşüş eğilimini güçlendirerek devam ettirebilir.
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Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin görece azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.870 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.950 dolar seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.
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GRAM ALTIN İÇİN ANA RESİM HALA POZİTİF
Rıdvan Baştürk - Fon Yöneticisi
Gram altında bir süredir nispeten yatay diyebileceğimiz hareket söz konusu. Anlık hareketleri göz ardı edersek 450-460 TL bandında gidip gelen bir altın görmekteyiz. Bunun sebebi ise dolar kuru yukarı yönde hareket etmesine rağmen, ons altında görülen aşağı yönde hareketler. Bu iki enstrüman birbirini dengeliyor ve gram altın yatay hareket ediyor.
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Gram altın için ben hala ana resmin pozitif olduğunu fakat geçtiğimiz aylardaki gibi yukarı yönde sert hareketlerin bu aşamada olmayacağını düşünüyorum.