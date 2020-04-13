Canlı son depremler listesi 13 Nisan 2020: En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu?
Türkiye genelinde meydana gelen son depremler listesi 13 Nisan Pazartesi günü Elazığ ve Manisa'da yaşanan depremlerin ardından araştırılmaya devam ediyor. Kandilli ve AFAD'ın son dakika deprem listesine göre Malatya'nın da içerisinde bulunduğu bazı illerde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin arından, En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? gibi soruların yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte, en son deprem listesi ve Türkiye geneli yaşanan depremin büyüklükleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Günün ilk saatlerinde meydana gelen son depremler sonrası pek çok vatandaşın gündemindeki konu, Kandilli Rasathanesi üzerinden yayımlanan son deprem listesi oldu. İran sınırında meydana gelen ve Türkiye'de de hissedilen son depremler dolayısıyla anlık olarak takip edilen 13 Nisan son depremler haritası, sabah saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. Peki, 13 Nisan Salı günü nerede deprem oldu? İşte, son depremler listesi içerisinde yer alan noktalar hakkında bazı bilgiler
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.38'de Karlıova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Vali Kadir Ekinci yaptığı açıklamada, "Yapılan ilk değerlendirmelerde depreme bağlı herhangi bir hasarın oluşmadığı tespit edilmiştir. Allah milletimizi her türlü felaketten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.Bu arada depremin yaşandığı Karlıova ilçesinde bazı kişilerin evlerinden çıktığı görüldü.
3
TÜRKİYE-İran sınırında, merkez üssü İran’ın Hoy kentinde saat 05.23’te Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van’ın sınır ilçelerinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü İran’ın Hoy kentinde saat 05.23’te Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Van’ın sınır ilçelerinde de hissedildi. Depremde ölü, yaralı ve hasar tespiti henüz belirlenemezken, Depremin merkez üssüne Türkiye’den en yakın yerleşim yerin Saray ilçesine bağlı Kapıköy olduğu tespit edildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.
4
KARADENİZ’DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Öte yandan, Van’da meydana gelen depremin ardından 05.31’de de Karadeniz’de Bartın’ın Amasra ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’a göre deprem 12 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Karadeniz’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini 30 kilometre olarak açıkladı.