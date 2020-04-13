Canlı son depremler listesi 13 Nisan 2020: En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu?

TÜRKİYE-İran sınırında, merkez üssü İran’ın Hoy kentinde saat 05.23’te Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van’ın sınır ilçelerinde de hissedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü İran’ın Hoy kentinde saat 05.23’te Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Van’ın sınır ilçelerinde de hissedildi. Depremde ölü, yaralı ve hasar tespiti henüz belirlenemezken, Depremin merkez üssüne Türkiye’den en yakın yerleşim yerin Saray ilçesine bağlı Kapıköy olduğu tespit edildi.



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.