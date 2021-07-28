CANLI Kura sonucu: MSB PERTEM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? PERTEM canlı kura sonuçlarıyla isim listesi açıklanıyor
Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) görev almak isteyen kişiler için açılan 2 bin 533 işçi alımı ilanı için başvuruları için verilen süre 8 Temmuz'da doldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınan başvuruların değerlendirmesinin kura ile yapılacağı bildirilmişti. MSB Pertem işçi alımında kritik tarih geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2021 yılı için gerçekleştirilecek olan işçi alımı kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. PERTEM canlı kura sonuçlarıyla isim listesi açıklanıyor. MSB 2553 işçi alımı sonucu sorgulama ekranı…
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MSB (Milli Savunma Bakanlığı) Pertem işçi alımı için başvuruların tamamlanması sonrası gözler kura çekimine çevrilmişti. Takvime göre, (MSB) 2 bin 533 işçi alımını kura yöntemiyle bugün tamamlanacak. Kura çekimleri bugün saat 10:30'da noter huzurunda başladı.
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Noter huzurunda canlı olarak yapılacak olan MSB Pertem işçi alımı kura çekilişi T.C. kimlik numarası ile sorgulanabiliyor.
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Kura sonucunda belirlenen sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, MSB'nin internet sitesinden ilan edilecek.