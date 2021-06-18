Canlı dersler ne zaman bitecek? Uzaktan eğitim bir süre daha devam edecek
Karneler bugün itibariyle erişime açıldı ancak canlı dersler devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. Döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte canlı derslerin ne zaman biteceği merak konusu oldu. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu yazıyı illere gönderdi. Peki, canlı dersler ne zaman bitecek?
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Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran’da erişime açılacak. Ancak canlı dersler bir süre daha devam edecek. Peki, uzaktan eğitim ne zaman bitecek?
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Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.
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Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.
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"Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak
Daha sonra 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.
Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
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Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.
Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.