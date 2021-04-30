Gündem Haber Giriş: 30 Nisan 2021 - 10:36 | 30 Nisan 2021 - 10:36

Canlı dersler ne zaman bitecek? İşte MEB'den gelen son bilgiler

Kovid-19 salgını nedeniyle 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, TRT EBA, EBA ve canlı dersler aracılığıyla uzaktan eğitime geçilmesine ilişkin karar alınmıştı. Öğrenciler de uzaktan eğitimin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Canlı dersler ne zaman bitecek?