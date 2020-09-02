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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 19:16 | 

Canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları: Altın bugün ne kadar oldu? 2 Eylül altın piyasalarında son durum ve uzman yorumları

Altın fiyatları bugün de en fazla takip edilen konular arasında yer aldı. Yatırımcıların ekonomi piyasalarında takip ettiği canlı ve anlık altın fiyatları, güne düşüşle başladı. 2 Eylül sabahı altın fiyatları 465,7 liradan işlem gördü. Analistler, dolar endeksinin dün, son 2 yılın en düşüğüne gerilemesinin ardından bugün tepki alımlarıyla toparlanmasının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 751,00 liradan günü tamamlarken gözler piyasalardaki son duruma çevrildi. İşte, Canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ve uzman yorumları.

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Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu internette sıklıkla aranan konular arasında yer alıyor. Altının gram satışı fiyatı bugün 466 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da fiyatı değişti. Peki 1 Eylül Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar ve uzman yorumları

Altının gram satış fiyatı 466 lira seviyesinde işlem görürken bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti..

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2ALTIN KAPANIŞTA NE KADAR OLDU
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ALTIN KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 751,00 lira, Cumhuriyet altını 3.073,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,96 düşüşle 463,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 467,50 467,70 463,00 463,20

Cumhuriyet Ata Lira 3.082,00 3.103,00 3.052,00 3.073,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 426,60 429,60 422,50 426,50

Lira(Tam) Ziynet 3.012,00 3.032,00 2.983,00 3.003,00

Yarım Ziynet 1.506,00 1.516,00 1.492,00 1.502,00

Çeyrek Ziynet 753,00 758,00 746,00 751,00

3ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 759 lira seviyesinde işlem görürken, 767 liradan satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 1.513 seviyesinde değer bulurken, 1.537 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altının alış fiyatı 3.027 seviyesinde işlem görürken, 3.056 liradan işlem görüyor..

4Altın en parlak döneminde
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Altın en parlak döneminde

Eda KARADAĞ

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

2020 yılı dünya geneli için oldukça zorlu geçiyor. Eylül ayına başladığımız bugünlerde yavaş yavaş yılı bitirmeye doğru ilerliyoruz.

Covid-19 nedeniyle dünyanın durma noktasına geldiği bu yıl altın açısından olumlu geçti ve geçmeye devam ediyor.

Piyasalarda likidite sıkışıklığı, ekonomilerden daralma sinyallerinin gelmesi, ABD ile Çin arasındaki gerilim altına olan talebi arttırdı. Ağustos ayında altın tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederek 2075 dolar seviyesine yükseldi.

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Soluksuz bir yükseliş görülen altın yazıyı kaleme aldığım gün 1960 dolar seviyesinde seyrediyor. Virüs ile ilgili yavaş yavaş aşı haberlerinin gelmeye başlaması, Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamasında tünelin sonunda ışık göründüğünü belirtmesi son günlerde borsalara olumlu etkiliyor ve özellikle ABD’de S&P 500 endeksinde rekor seviyeleri izliyoruz. Bununla birlikte, ABD ile Çin arasındaki diyalog pencerelerinin sürüyor olması, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’ın piyasaların istediği mesajı vermesi de bu anlamda borsaları pozitif etkiledi. Bundan sonraki süreçte yine virüsün seyri olmaya devam edebilir.

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Orta ve uzun vade için beklentim, altında yeniden 2000 dolar seviyesinin görülebileceği yönünde. Ancak bu durumda yatırımcıların dikkat etmesini öneririm, hızlı bir yükseliş görülmesi durumunda beklemelerini ve piyasanın dinmesi durumunda sağlıklı bir şekilde stratejilerini belirlemeleri daha uygun olabilir.

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Teknik görünümde, ağustos ayı içerisinde 2075 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, aynı ay içerisinde 1860 dolar seviyesine kadar da geri çekildi. Altında görüldüğü üzere volatilite oldukça fazla. Aylık olarak ortalamalarının üzerinde seyreden ons altında 1980 dolar kritik direnç noktası olarak izleniyor ve bu direncin üzerine doğru ısrarı yeniden 2000 dolar seviyesine doğru tepkiler oluşabilir.

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Altında 1945-1932 dolar ve 1900 dolar destekleri takip edilebilir.

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