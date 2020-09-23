Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL?

Diğer yandan küresel olarak düşük faiz ortamının devam ettiğini göz önünde bulunduracak olursak ve hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de Avrupa Merkez Bankası (ECB) öncülüğünde merkez bankalarının halen gevşek para politikalarına devam ettiklerini ve enflasyon yaratma çabalarını da düşündüğümüzde ons altın fiyatlarının bu seviyelerdeki hareketlerinin geçici olduğunu düşünüyoruz.