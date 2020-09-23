Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL?
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından anbean takip ediliyor. Yatırımlarını değerlendirmek isteyenler bir yandan 'altın fiyatları ne kadar?' sorusuna yanıt ararken bir yandan da uzmanların altın fiyatları yorumlarını inceliyor. Eylül ayının dördüncü haftasında altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gram altın haftanın ilk iş gününde Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 465 lira seviyesinde hareket ederken; salı gününe 469 lira seviyesinden başlamıştı. Peki,altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
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Yeni günün ilk ışıklarında 23 Eylül 2020 Çarşamba anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. ABD dolarının güç kazanması, uluslararası piyasalarda alınan Fed açıklamaları ile birlikte güvenli liman olarak görünen altın fiyatlarında da anlık değişimler yaşanıyor. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söylemişti. İşte altın fiyatların güncel veriler….
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ALTIN FİYATLARI 23 EYLÜL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 755,20 SATIŞ: 763,90
GRAM ALTIN
ALIŞ: 463,25 SATIŞ: 464,01
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.011,60
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.505,80
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ALTIN FİYATLARININ DÜNKÜ KAPANIŞI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 471, 20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 471,40 liradan, 3 bin 105 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 126 liradan, 430 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434 liradan, 3 bin 35 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 55 liradan, bin 517 liradan alınan Yarım Ziynet bin 527 liradan ve 759 liradan alınan Çeyrek Ziynet 764 liradan satıldı.
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468 TL ORTA VADELİ KAZANÇLAR İÇİN ALIM FIRSATI
Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
ABD Mali Suçları Araştırma Ağı (FINCEN) belgelerinin kamuoyuna sızması sonucunda, dünyanın en büyük finansal kuruluşlarının kara para aklama operasyonlarına aracılık ettiklerine dair haberin duyulması üzerine dün Avrupa borsalarında yüzde 4’e varan düşüşler yaşandı. Hatta Alman borsası DAX endeksi yüzde 4.37 oranında geriledi.Bu gelişmeler paralelinde dolar endeksinin sert bir şekilde 93,7 üzerine kadar çıkması üzerine ons altın 1.882 dolar seviyesine kadar geriledi. Bugün ise güne 1.903-1.912 dolar bant aralığında bir seyirde başlayan ons altının gidişatı büyük ölçüde dolar endeksindeki hareketlere bağlı olacak.
Ons altının yeniden toparlanmaya başladığına kanaat getirebilmemiz için öncelikle 1.918 dolar ardından da 1.930 dolar fiyat eşiklerini aşmasını bekleyeceğiz. Bugün özelinde 1.918 dolar direncinin test edilme olasılığı gündeme gelse bile üzerine yerleşme ihtimalini kuvvetli görmüyoruz.
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Diğer yandan küresel olarak düşük faiz ortamının devam ettiğini göz önünde bulunduracak olursak ve hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de Avrupa Merkez Bankası (ECB) öncülüğünde merkez bankalarının halen gevşek para politikalarına devam ettiklerini ve enflasyon yaratma çabalarını da düşündüğümüzde ons altın fiyatlarının bu seviyelerdeki hareketlerinin geçici olduğunu düşünüyoruz.
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Gram altın tarafına baktığımızda dolar/TL kurunun yukarı 7.64 TL seviyelerine doğru baskılı hareketinin gram altın fiyatlarının 468 TL’den daha aşağıya düşmesi için bir fren görevi gördüğünü söyleyebiliriz. Ons altının yeniden toparlanarak yükselişe geçmesi halinde dolar/TL kurunun da yukarı yöndeki potansiyel hareketini hesaba katarsak 468 TL’nin orta vadeli kazançlar için bir alım fırsat seviyesi olduğunu
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GEÇEN HAFTA ALTIN KAZANDIRDI MI?
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,84, altının gram satış fiyatı yüzde 1,13, dolar/TL yüzde 1,27, avro/TL yüzde 1,21 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en düşük 1.096,65, en yüksek 1.118,70 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,84 artarak 1.111,96 puandan tamamladı. Bu hafta ABD doları yüzde 1,27 değer kazanarak 7,5740 liraya, avro da yüzde 1,21 artışla 8,9650 liraya yükseldi.
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Yatırım fonları geçtiğimiz hafta yüzde 0,44, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,49 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,21 ile hisse senedi fonları oldu.