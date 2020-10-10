Canlı anlık altın fiyatları: Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç TL?
Altın fiyatları hafta sonunda da yatırımcısının gündeminde kalmaya devam ediyor. İç piyasada dolar kuru ve ons altından etkilenen altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürmüştü. Altın almak veya satmak için en doğru zamanı bekleyen yatırımcılar, sık sık 'altın fiyatları ne kadar oldu?' sorusuna yanıt ararken bir yandan da canlı altın fiyatları takibi yapıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatlarındaki son dakika verileri güvenli liman olarak gördükleri altına yatırım yapan binlerce kişi tarafından merak ediliyor .Gram altın fiyatları, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin etkisine paralel olarak haftanın son işlem gününe tarihi rekor seviyeden başlamıştı. Peki, hafta kapanışında altın fiyatları ne kadar oldu? 1 gram kaç TL? İşte altın fiyatlarında son durum
Gram altın fiyatları, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin etkisine paralel olarak haftanın son işlem gününe tarihi rekor seviyeden başladı. Gram altın tarihi rekor seviyesini 488.52 TL seviyesine taşırken, gün içinde en düşük 483.21 TL seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 10.38 itibarıyla dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 0.78 oranında yukarıda bulunurken 486.91 TL seviyesinde hareket ediyor. Gram altın dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 481 TL seviyesinde hareket ediyordu.
ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı’da 489,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 489,50 liradan, 3 bin 224 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 245 liradan, 446,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450,25 liradan, 3 bin 151 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 171 liradan, bin 575 liradan alınan Yarım Ziynet bin 585 liradan ve 788 liradan alınan Çeyrek Ziynet 793 liradan satıldı.
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