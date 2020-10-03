Canlı anlık altın fiyatları: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Ekim tarihli altın fiyatları

Yatırım tercihini güvenli liman olarak gördükleri altından yana kullananlar piyasa takibi yapıyor. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki değişiklere göre alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Analistler teknik açıdan altında 1.900 doların destek konumuna geldiğini, 1.945 doların ise direnç olarak izleneceğini bildirdi. Peki altın fiyatlarında son durum nedir? İşte canlı ve anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyat takibi ekranı ve uzmanların altın yorumları.