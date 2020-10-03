Canlı anlık altın fiyatları: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Ekim tarihli altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar? sorusu hafta sonunda da en çok yanıt aranan sorulardan biri. Altın yatırımları için karar verecek olanlar veya ilk kez altın alacaklar, bir yandan canlı altın takibi yaparken bir yandan da uzmanların altın fiyatları yorumlarını takip ediyor. Peki, gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ve uzmanların altın fiyatları yorumları…
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Yatırım tercihini güvenli liman olarak gördükleri altından yana kullananlar piyasa takibi yapıyor. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki değişiklere göre alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Analistler teknik açıdan altında 1.900 doların destek konumuna geldiğini, 1.945 doların ise direnç olarak izleneceğini bildirdi. Peki altın fiyatlarında son durum nedir? İşte canlı ve anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyat takibi ekranı ve uzmanların altın yorumları.
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Gram altın 3 Ekim Cumartesi günü 473 TL'den işlem görüyor.
Analistler, azalan risk iştahının güvenli liman alımlarıyla altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, dolar endeksinin seyri ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altının ons altının bundan sonraki seyri açısından önemini koruduğunu söyledi.ABD Temsilciler Meclisi'nin 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylamasına karşın, pakete ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne dikkati çeken analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması sonrası seçim sürecinin nasıl etkileneceğinin de gündemin odağına yerleştiğini ifade etti.
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Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Karadağ, "Teknik göstergeler altın için kademeli bir şekilde pozitife dönmeye başladı. Kısa vade için altında geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Şimdilik en yakın direnç alanı 1905-1900 dolar olabilir. Gram altın yatırımcısı mevcutta korumaya devam edebilirler" dedi.
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Bu hafta borsa, altın, dolar ve euro kazandırdı
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,86, altının gram satış fiyatı yüzde 4,10, dolar/TL yüzde 1,53, euro/TL yüzde 2,40 yükseliş kaydetti. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,86, altının gram satış fiyatı yüzde 4,10, Dolar/TL yüzde 1,53, Euro/TL yüzde 2,40 değer kazandı.
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BIST 100 endeksi, en düşük 1.112,39, en yüksek 1.155,38 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,86 artarak 1.145,03 puandan tamamladı.Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,10 kazanımla 474,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,10 artışla 3.147,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 739,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 769,00 liraya çıktı.
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Bu hafta ABD doları yüzde 1,53 değer kazanarak 7,7580 liraya, euro da yüzde 2,40 artarak 9,0890 liraya yükseldi.
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Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,07, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,87 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,68 ile hisse senedi fonları oldu.