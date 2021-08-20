Ekonomi Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 - 08:13 | 20 Ağustos 2021 - 08:13

Canlı altın takip ekranı ve altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları bir süredir düşüşüyle gündemdeydi. Yeni haftanın son işlem gününde de altın piyasasına ilgi devam ediyor. Hem altın yatırımında bulunacak olanlar hem de var olan yatırımlarını değerlendirecek olanlar 20 Ağustos tarihli altın fiyatlarını inceliyor. Peki, gram, çeyrek ve yardım altın ne kadar? İşte güncel altın piyasası...