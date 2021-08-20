Canlı altın takip ekranı ve altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Altın fiyatları bir süredir düşüşüyle gündemdeydi. Yeni haftanın son işlem gününde de altın piyasasına ilgi devam ediyor. Hem altın yatırımında bulunacak olanlar hem de var olan yatırımlarını değerlendirecek olanlar 20 Ağustos tarihli altın fiyatlarını inceliyor. Peki, gram, çeyrek ve yardım altın ne kadar? İşte güncel altın piyasası...
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Altın fiyatları bugün ne kadar, sorusu haftanın son işlem gününün ilk dakikalarında ilgi görmeye başladı. Son günlerde düşüş trendinde devam eden altının son durumunu merak eden altın yatırımcıları bir yandan altın fiyatlarını canlı olarak takip ederken bir yandan da analistlerin yorumlarını merak ediyor.
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Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, 488 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 227 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,32 yükselişle 1.786 dolardan alıcı buluyor.
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19 AĞUSTOS KAPANIŞ FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da 184 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 184,20 liradan, bin 212 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 232 liradan, 168 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 172 liradan, bin 185 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 208 liradan, 594 liradan alınan Yarım Ziynet 604 liradan ve 297 liradan alınan Çeyrek Ziynet 302 liradan satıldı.
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