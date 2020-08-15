Canlı altın takip ekranı 'Altın fiyatları ne kadar oldu?' sorusuna yanıt oluyor - İşte yarım çeyrek gram altın fiyatlarında son veriler
Altın fiyatları, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu cumartesi günü de yakından takip ediliyor. Hem altın yatırımcıları hem de düğün-nişan gibi organizasyonlara katılacak olanlar, sık sık 'Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor. Analistlerin haftalık değerlendirmesine göre, bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi. Peki, altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatı...
Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? Güncel altın fiyatları, hafta sonu da anbean takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde İstanbul Kapalıçarşı'da 461,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,70 liradan, 3 bin 43 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 64 liradan, 421 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425 liradan satıldı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları kaç TL? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ve altın fiyatlarına dair uzmanların yorumları...
Güvenli liman olarak gördükleri altına yatırım yapan birçok kişi fiyatlardaki hareketlilikten dolayı sık sık altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Dün Gram altın, gün içerisinde en düşük 458.69 lirayı, en yüksek 463.52 lirayı; altının ons fiyatı ise gün içerisinde en yüksek 1962 doları, en düşük ise 1938 doları görmüştü. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 440-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.
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