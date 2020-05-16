Canlı altın fiyatları takip ekranı: Gram ve çeyrek altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? Altın piyasalarında son durum

15 Mayıs altın fiyatları yoğun ilgi görüyor. Çeyrek altın ve gram altının ne kadar olduğu anlık olarak takip ediliyor. İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 629,00 lira, Cumhuriyet altını 2.573,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 387,50 liradan işlem gördü.15 Mayıs'ta çeyrek altın 623,90 TL’den alınıyor, 632,70 'TL’den satılıyor. işte güncel altın yorumları ve fiyatlar



15 MAYIS ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 623,90 TL’den alınıyor, 632,70 'TL’den satılıyor.GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 385,65 TL’den alınıyor, 385,78 TL’den satılıyor.