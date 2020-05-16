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Ekonomi
Haber Giriş: 16 Mayıs 2020 - 00:36,

Canlı altın fiyatları takip ekranı: Gram ve çeyrek altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? Altın piyasalarında son durum

Haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 386,1 liradan işlem gördü. Hafta sonu öncesi altın almayı planlayanlar, altın fiyatlarındaki son durumu canlı altın fiyatları takip ekranı üzerinden öğrenerek, 'gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün altı fiyatları kapanışta ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve altın piyasalarında son durum bilgileri...

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15 Mayıs altın fiyatları yoğun ilgi görüyor. Çeyrek altın ve gram altının ne kadar olduğu anlık olarak takip ediliyor. İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 629,00 lira, Cumhuriyet altını 2.573,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 387,50 liradan işlem gördü.15 Mayıs'ta çeyrek altın 623,90 TL’den alınıyor, 632,70 'TL’den satılıyor. işte güncel altın yorumları ve fiyatlar

15 MAYIS ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 623,90 TL’den alınıyor, 632,70 'TL’den satılıyor.GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 385,65 TL’den alınıyor, 385,78 TL’den satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.248,20 TL’den alınıyor, 1.265,60 TL’den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.483,90 TL’den alınıyor, 2.522,40 TL’den satılıyor.

3ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU
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ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,34 azalışla 386,20 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 626,00 lira, Cumhuriyet altını 2.565,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,34 düşüşle 386,20 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 387,30 387,50 386,00 386,20Cumhuriyet Ata Lira 2.552,00 2.573,00 2.544,00 2.565,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 353,20 357,20 352,00 356,00Lira(Tam) Ziynet 2.494,00 2.514,00 2.486,00 2.506,00Yarım Ziynet 1.247,00 1.257,00 1.243,00 1.253,00Çeyrek Ziynet 624,00 629,00 621,00 626,00

4DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI
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DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Dün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,99 artışla 387,50 liradan tamamladı.
İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 629,00 lira, Cumhuriyet altını 2.573,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 387,50 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba ve perşembe itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 383,50 383,70 387,30 387,50
Cumhuriyet Ata Lira 2.527,00 2.548,00 2.552,00 2.573,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 350,00 354,00 353,20 357,20
Lira(Tam) Ziynet 2.470,00 2.490,00 2.494,00 2.514,00
Yarım Ziynet 1.235,00 1.245,00 1.247,00 1.257,00
Çeyrek Ziynet 617,00 622,00 624,00 629,00

5ALTIN YORUMLARI
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ALTIN YORUMLARI

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, pandemi sonrasında altın fiyatlarında düzeltme yaşanabileceğini belirterek, "Geri çekilişlerde kısa dönemde ons altının 1,700 dolar, 1,650 dolar ve altını görmesi olası. Bu durumda, çeyrek altın, 600- 580 TL ve altı, gram altın da yeniden 370-350 TL seviyelerine inerek bir düzeltme hareketi yapabilir. Altın, uzun vadede yukarı bir trend izlese de virüs gündemi nedeniyle öyle gözüküyor ki önümüzdeki süreçte de iniş-çıkışlı bir trend izleyecek." dedi.İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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