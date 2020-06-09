Canlı altın fiyatları takip ekranı: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?Altın yorumları ve piyasalarda son durum

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,68 artışla 369,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 599,00 lira, Cumhuriyet altını 2.452,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,68 yükselişle 369,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİAlış Satış Alış Satış24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 366,50 366,70 369,00 369,20Cumhuriyet Ata Lira 2.415,00 2.436,00 2.431,00 2.452,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 334,30 338,30 336,00 340,00Lira(Tam) Ziynet 2.360,00 2.380,00 2.376,00 2.396,00Yarım Ziynet 1.180,00 1.190,00 1.188,00 1.198,00Çeyrek Ziynet 590,00 595,00 594,00 599,00