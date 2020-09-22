Canlı altın fiyatları takip ekranı: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 gram altın kaç TL?
Altın fiyatları ne kadar? sorusuna haftanın ikinci gününde de yanıt aranmaya devam ediyor. Altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan yükselişe paralel değer kazanan gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 473 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününde 475 TL'den işlem görüyordu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatları takip ekranı ve uzmanların altın fiyatları öngörüleri...
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Ekonomi gündemini yakından takip edenler altın fiyatlarındaki son durumu merak ediliyor. Koronavirüsün getirdiği risk ortamıyla birlikte tüm yatırım ve ziynet altınlarının fiyatlarında anlık değişimler yaşanıyor. Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 473 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 475 lira seviyesinden başlamıştı. İlk kez altın alacaklar veya altın yatırımlarını değerlendirmek isteyenler, altın fiyatlarındaki son durumu sık sık araştırıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu, altının gramı kaç TL? İşte 22 Eylül tarihli altın fiyatları...
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22 EYLÜL ALTIN FİYATLARI
Gram altın alış 469,83, satış 469,73 lira Çeyrek altın alış 765,80, satış 775,30 lira Yarım altın alış 1.526,90, satış 1.548,70 lira Cumhuriyet altını alış, 3.053,40 lira, satış 3.085,10 lira 22 ayar bilezik gram satış fiyatı 428,50 lira, alış fiyatı 424,50 lira
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BigPara üzerinden 22 Eylül 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, alış satış fiyatlarındaki anlık değişimleri takip edebilirsiniz.
Gram altında yukarı yönde ivmelenmenin sürdüğünü görmekteyiz. Son dönemde ons altında yatay hareketler olsa da dolar kurundaki yukarı yönde iştah gram altını destekliyor.
Ons altında son dönemde yön bulmak zorlaştı. Yukarı ve aşağı hareketler kısa süre içerisinde yüksek hızda gerçekleşiyor. Küresel faizlerin düşük olması ve pandemi riskinin giderek artması ons altını canlı tutmaya devam edebilir. Bu nedenle düşüşlerde kademeli fırsatlar oluşacaktır. Ana destek bölgesi olarak 1900-1910 dolar bölgesini izliyoruz. Bu bölge üzerinde ons altın pozitif kalmaya devam eder. 1970 dolar ise direnç olarak izlenmelidir.
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ONS ALTINDA YÖN BULMAK ZORLAŞTI
Dolar kurunda ise yükselişin sürdüğünü görmekteyiz. CDS'lerdeki artış ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz tarafında net adım atmıyor olması kur üzerinde baskı unsuru oluşturuyor.
Toparlayacak olursak gram altında pozitif görünümün sürdüğünü söyleyebiliriz. Ana resim içerisindeki düşüşler fırsat vermeye devam edebilir. Teknik olarak, 469 TL ve 458 TL önemli destek noktalarıdır. Bu seviyelere doğru düşüşler fırsat verebilir. Yukarıda ise 480-485 TL bölgesini kar realizasyonları için uygun bölge olarak takip ediyorum.
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Geçen hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,84, altının gram satış fiyatı yüzde 1,13, dolar/TL yüzde 1,27, avro/TL yüzde 1,21 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en düşük 1.096,65, en yüksek 1.118,70 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,84 artarak 1.111,96 puandan tamamladı.
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Bu hafta ABD doları yüzde 1,27 değer kazanarak 7,5740 liraya, avro da yüzde 1,21 artışla 8,9650 liraya yükseldi.
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Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,44, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,49 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,21 ile hisse senedi fonları oldu.