Canlı altın fiyatları takibi ve altın yorumları: 3 Haziran gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Fakat teknik açıdan önemli destek alanlarına gelmiş bulunmaktayız. Hele ki ons altında ABD-Çin krizinin yeniden uyanması halinde gram altındaki hareket tekrardan yukarı yöne açık duruyor. Bu noktada yatırımcılar öncelikle nasıl bir vade dilimi ile alım yapmayı planlamaktalar bu kritik soru olacak. Şayet orta ve uzun vadede bir altın yatırımcısı olmaksa gaye burada 368 TL destek seviyesine doğru oluşan geri çekilmeler kademeli alımlar ile değerlendirilebilir. Satım konusunda realizasyon için bir süre daha beklemek makul olabilir. Çünkü yukarıda 375 – 383 TL aralığı önemli bir direnç bölgesini oluşturmakta.



Fiyatlamalarda etkili olacak hususlarda içeride swap gelişmeleri olacak. Ayrıca siyaseten takip edilecek gelişmeler piyasaların takibinde kalmaya devam edecek. Dışarıda ABD-Çin, ABD’de artan tansiyon ve son gelen ekonomik veriler dikkat çekecek. Tüm bu gelişmelerin kısa bir süre için bu haliyle devam etmesi halinde gram altın yatırımcısına şimdilik satımda değil alımda kademeli alıma imkan var gibi duruyor. Ama her zaman belirtiyorum ki, bunlar anlık ve dönemin getirdiği bir değerlendirme. Böyle bir dönemde fiyatlamalar için 24 saatlik bir süre uzunken kademeli ve temkinli hareketi her zaman daha makul buluyoruz.