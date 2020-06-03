MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriCanlı altın fiyatları takibi ve altın yorumları: 3 Haziran gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
GeriEkonomi Canlı altın fiyatları takibi ve altın yorumları: 3 Haziran gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 18:45,

Canlı altın fiyatları takibi ve altın yorumları: 3 Haziran gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Haftanın üçüncü işlem gününde altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 372,2 liradan piyasalara giriş yaptı. Altın fiyatlarında yaşanan anlık değişim canlı altın fiyatları takibi üzerinden değişti. Piyasaların kapanmasının ardından 'altın ne kadar oldu?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Çeyrek ve gram altın fiyatları, altın almayı düşünenler tarafından sorgulanıyor. Ekonomistlerin altın yorumları da bu kapsamda büyük önem taşıyor. İşte, 3 Haziran güncel altın fiyatları ve altın piyasalarında son durum...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Altın fiyatları, gün ortasında araştırılmaya devam ediliyor. Günün ilk dakikaları itibariyle yatırımcıları tarafından araştırılmaya başlanan altın fiyatları, 3 Haziran Çarşamba gününe düşüşle başladı. Önceki güne göre 10 liralık bir düşüş yaşayan altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Pek çok yatırımcının 'Altın neden düşüyor?' serzenişlerinde bulunduğu 3 Haziran sabahı, altın yorumları büyük önem kazanıyor. Peki, ons, çeyrek, gram bazında günün altın fiyatları ve yorumları hakkında detaylar

3 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları 3 Haziran sabahı, ons bazında 1719 dolar seviyelerinde güne başladı. Anlık ve grafik bilgileri ile edinilebilecek olan güncel altın fiyatları, yatırımcının alım ya da satım hareketlerini belirleyecek.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 603 TL’den alınıyor, 616 TL’den satılıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 369 TL’den alınıyor, 372 TL’den satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.207 TL’den alınıyor, 1.232 TL’den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.486 TL’den alınıyor, 2.511 TL’den satılıyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın yorumları için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.

2
Abone Olgoogle-news

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 378 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 378 bin 600 lira, en yüksek 381 bin 380 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 378 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 386 milyon 770 bin 218,36 lira, işlem miktarı ise 6.375,53 kilogram oldu. Tüm metallerdekitoplam işlem hacmi ise 2 milyar 402 milyon 433 bin 622,23 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 380.700,00 1.735,50
En Düşük 378.600,00 1.736,90
En Yüksek 381.380,00 1.742,50
Kapanış 378.600,00 1.742,00
Ağırlıklı Ortalama 380.538,34 1.740,40
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.386.770.218,36
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 6.375,53
Toplam İşlem Adedi 73

3ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU
Abone Olgoogle-news

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,64 azalışla 371,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 603,00 lira, Cumhuriyet altını 2.467,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,64 düşüşle 371,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 377,30 377,50 371,10 371,30Cumhuriyet Ata Lira 2.486,00 2.507,00 2.446,00 2.467,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 344,00 348,00 338,50 342,50Lira(Tam) Ziynet 2.430,00 2.450,00 2.390,00 2.410,00Yarım Ziynet 1.215,00 1.225,00 1.195,00 1.205,00Çeyrek Ziynet 607,00 612,00 598,00 603,00

4
Abone Olgoogle-news

Analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden protestolara karşın dünya genelinde ekonomilerin yeniden açılmasının ortaya çıkardığı iyimserliğin risk algısını azalttığını kaydetti.

Çin'de bugün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerden iyi gelmesiyle birlikte görece riskli varlıklara olan talebin arttığını ifade eden analistler, bu gelişmelerle birlikte, güvenli liman varlıklardan olan altının ons fiyatının aşağı yönlü baskılandığını belirtti.

5
Abone Olgoogle-news

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü PMI verileri ile birlikte, başta Avro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de özel sektör istihdamı olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, gram altında ise 370-380 lira bandının izleneceğini söyledi.

6
Abone Olgoogle-news

ALTIN YATIRIMCISI İÇİN KRİTİK SORU

Aylin Cevizci - A1 Capital Araştırma Uzmanı

Gram altın 400 TL’li seviyelere yaklaştıktan sonra gram altını oluşturan enstrümanlarda oluşan gevşeme ile yaklaşık olarak 30 TL’ye yakın bir düşüş kaydetti. Gerek ons altındaki düşüş gerekse kurdaki geri çekilme gram altının 370 TL seviyesine gerilemesini destekledi. Geçtiğimiz haftalar içerisinde de özellikle altın ve dövize yönelik Banka Sigorta ve Muamele Vergisi’nde (BSMV) yapılan düzenlemeler altın tarafındaki alımlara kısıtlayıcı nitelik oluştursa da bulunan seviyeler yatırımcı algısını pozitif etkiliyor.

Ekonomik faaliyetlerin dünya genelinde açılması, her ülkenin kendi gündemine geri gelmesi ile ons altında realizasyonlar söz konusu oluyor. TL varlıklarındaki değerlenme ve doların küresel piyasalardaki zayıf seyri de kurun aşağı yönde ilerlemesi adına imkân tanıyor.

7
Abone Olgoogle-news

Fakat teknik açıdan önemli destek alanlarına gelmiş bulunmaktayız. Hele ki ons altında ABD-Çin krizinin yeniden uyanması halinde gram altındaki hareket tekrardan yukarı yöne açık duruyor. Bu noktada yatırımcılar öncelikle nasıl bir vade dilimi ile alım yapmayı planlamaktalar bu kritik soru olacak. Şayet orta ve uzun vadede bir altın yatırımcısı olmaksa gaye burada 368 TL destek seviyesine doğru oluşan geri çekilmeler kademeli alımlar ile değerlendirilebilir. Satım konusunda realizasyon için bir süre daha beklemek makul olabilir. Çünkü yukarıda 375 – 383 TL aralığı önemli bir direnç bölgesini oluşturmakta.

Fiyatlamalarda etkili olacak hususlarda içeride swap gelişmeleri olacak. Ayrıca siyaseten takip edilecek gelişmeler piyasaların takibinde kalmaya devam edecek. Dışarıda ABD-Çin, ABD’de artan tansiyon ve son gelen ekonomik veriler dikkat çekecek. Tüm bu gelişmelerin kısa bir süre için bu haliyle devam etmesi halinde gram altın yatırımcısına şimdilik satımda değil alımda kademeli alıma imkan var gibi duruyor. Ama her zaman belirtiyorum ki, bunlar anlık ve dönemin getirdiği bir değerlendirme. Böyle bir dönemde fiyatlamalar için 24 saatlik bir süre uzunken kademeli ve temkinli hareketi her zaman daha makul buluyoruz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi