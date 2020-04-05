Canlı altın fiyatları takibi: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Altın yorumları ve serbest piyasalarda son durum

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu hem yatırım için hem de altın piyasasını takip edenler tarafından günün aranan konuları arasında yer alıyor. Altın fiyatları konusunda uzman görüşleri de gene merak edilen konular arasında. Peki Altın piyasasında son durum nedir yön nereye gidiyor, yükselen altın fiyatları ne kadar daha devam eder? İşte altın piyasasında son durum ve canlı anlık olarak altın fiyatları takip ekranı



Altının gram satışı bugün 350 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değerleri değişti. Peki çeyrek altın ve yatırım altınlarında son fiyatlar nedir?