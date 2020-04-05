Canlı altın fiyatları takibi: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Altın yorumları ve serbest piyasalarda son durum
Altın fiyatlarının ne kadar olduğu hafta sonu da altın yatırımcılarının en önemli gündem konusu oldu. Özellikle yatırım altında en fazla tercih edilen gram ve çeyrek altının serbest piyasalarda ne kadardan işlem gördüğü, 4 Nisan canlı altın fiyatı takibi yapanlar tarafından sorgulanıyor. Ekonomi uzmanlarının altın fiyatı sorumları ve değerlendirmeleri de altın almayı düşünenler tarafından yoğunlaşılan bir diğer önemli konu. Peki, gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve altın piyasalarında son durum...
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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu hem yatırım için hem de altın piyasasını takip edenler tarafından günün aranan konuları arasında yer alıyor. Altın fiyatları konusunda uzman görüşleri de gene merak edilen konular arasında. Peki Altın piyasasında son durum nedir yön nereye gidiyor, yükselen altın fiyatları ne kadar daha devam eder? İşte altın piyasasında son durum ve canlı anlık olarak altın fiyatları takip ekranı
Altının gram satışı bugün 350 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değerleri değişti. Peki çeyrek altın ve yatırım altınlarında son fiyatlar nedir?
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altının satış fiyatı 521 lira olurken, 509 lira seviyesinde geri alınıyor.
Yarım altının satıl fiyatı 1041 lira seviyesinde işlem görürken, 1014 lira civarında geri alınıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı 2142 lira olurken, 2110 liradan bozduruluyor.
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ALTIN FİYATLARI YORUMLARI 2020
Eda KARADAĞ İntegral Yatırım Menkul A.Ş Araştırma DepartmanıOns altına da gelelim; malum piyasalarda bu kadar kaos varken, güvenli limanlara olan talebinde canlı kaldığını gözlemliyorum. Geçtiğimiz haftalar, nakde kaçış altının da 1450 dolar seviyesine doğru düşüşüne neden olsa bile yeniden 1600 dolar çevresinde seyirler izliyoruz. Açıkçası altın özelinde yeni bir trendin başladığını hala düşünmüyorum. Yazımın başında da belirttiğim gibi önümüzdeki iki hafta kritik ve bu iki haftanın durumu altın içinde belirleyici olacak. Tıpkı borsalar gibi.
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Virüsün yayılma hızı yavaşlarsa altın fiyatlarında da dengelenme olabilir, ancak yayılma hızı daha da artar panik havası oluşursa bu durum yine nakde kaçışı tetikleyip, altında satış baskısına neden olabilir.
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Kısacası öngörmesi zor günlerdeyiz. Ancak şöyle bir durum söz konusu, bu gelişmeler yani virüs riski ortadan kalktığında altın için yükselişin devam etmesini bekliyorum. Merkez bankalarının uyguladıkları politikalar, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere sınırsız tahvil alımı bu anlamda altını besleyecek bir gelişme.
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Dolayısıyla ons altın özelinde geri çekilmelerin sınırlı kalmasını ve önümüzdeki aylarda da 1600 dolar seviyesinin üzerini konuşmaya devam edebileceğimizi ekleyebilirim. Altın için teknikte 1635-1645 dolar direnç alanı izlenebilir. Bu direnç alanının üzerinde seyir altında 1660 dolar kapısını aralar düşüncesindeyim. Geri çekilmelerde ise 1600 dolar psikolojik destek konumunda. Bu desteğin altına doğru zaman zaman düşüşler oluşsa bile yine de şimdilik temkinli kalacağını düşünüyorum. Son olarak, gram altın yatırımcısı mevcutta portföylerde korumaya devam edebilir. İlave alımlar için düşüşleri değerlendirebilirler.