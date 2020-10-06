Canlı altın fiyatları ne kadar oldu? (6 Ekim): Ons, çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum.. Uzmanların altın yorumları

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasaları takip edenler tarafından internette sıklıkla aranıyor. Gün içinde değişkenlik gösteren değerlerin ardından gram altın ve çeyrek altın fiyatları takip ediliyor. Peki 6 Ekim Salı günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatları şu dakikalarda 478 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1914 dolardan işlem görüyor. İşte uzmanların altın yorumları ve detaylar



Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 478 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 476 TL seviyesinden başladı. Yeni güne değer kaybıyla başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 475.76 lira, en yüksek ise 479.37 lira seviyesini görürken; saat 15.32 itibarıyla yüzde 0.12 oranında yükselişle 478.09 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 780 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 213 liradan satılıyor.